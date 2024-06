La Junta llevará a mesa sectorial el 25 de junio el modelo de complementos autonómicos para docentes e investigadores

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado que el próximo 25 de junio se celebrará una mesa sectorial en la que se abordará el nuevo modelo de complementos autonómicos dirigido al Personal Docente e Investigador, sobre la que la Consejería, las universidades andaluzas y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF alcanzaron un acuerdo el pasado mes de noviembre.

"No entenderíamos que no hubiera acuerdo en la sectorial", ha señalado Villamandos en comisión parlamentaria, resaltando que "ya hay un acuerdo, solo queda ultimar detalles sobre el pago del 50% quinto tramo del complemento de productividad desde 2019 a 2023 en el caso del Personal de Administración y Servicios (PAS), pero espero que la semana que viene se pueda firmar, es nuestro compromiso".

Sobre el quinto tramo, el consejero andaluz ha puesto de relieve que "nos gustaría que las universidades hubieran enviado la documentación pertinente en tiempo y forma", apuntando que "algunos gerentes han mandado la documentación estos días, por lo que es muy difícil establecer argumentos y tener los números para negociar correctamente".

No obstante, el titular de Universidad ha asegurado que aunque no se alcance un acuerdo el próximo martes 25, desde la Junta "vamos a sacar la convocatoria". "Hemos esperado un año por respeto a la representación sindical y a los equipos de gobierno de las universidades, pero no vamos a esperar más", ha apostillado.

Cabe recordar que el complemento autonómico es una retribución adicional al sueldo de esta plantilla universitaria que está vinculada a la actividad que desarrollan en el campo de la docencia, la I+D y la transferencia, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento se persigue alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas. Además, dicha remuneración se distribuye en tramos y el número máximo que es posible acreditar son cinco, divididos entre docencia, investigación y gestión.

La Consejería de Universidad incorpora al nuevo sistema de complementos autonómicos una serie de modificaciones que mejoran y simplifican el hasta ahora aplicado. Entre los cambios más relevantes, destaca, además del carácter anual que por primera vez tendrán las convocatorias, la ampliación de figuras que pueden participar, con la incorporación de los profesores sustitutos interinos a tiempo completo, los asociados y los investigadores de excelencia. Estos se suman a los profesores funcionarios, a los contratados doctores, incluyendo a los interinos y a los ayudantes doctores. Igualmente, con el nuevo sistema no se requerirá antigüedad para presentarse, como así se exigió en 2018, cuando se estableció un límite mínimo de dos años.

La nueva normativa también contempla flexibilizar los criterios para alcanzar los cinco tramos reconocidos, de forma que será posible tener en cuenta únicamente los criterios fijados para docencia e investigación y no los contemplados para la gestión. También se amplían los tramos que son posibles acumular por la actividad docente, pasando de los dos actuales a los tres. En este campo de la docencia se incrementa igualmente la valoración dada hasta ahora a los quinquenios -que es el periodo de evaluación-, que se puntuarán con 1,5 puntos en vez de con un punto.

En lo referente a investigación, también se aumentan los tramos, pudiéndose alcanzar hasta tres en vez de los dos actuales; y la puntuación dada a los méritos --que se analizan en periodos de seis años-- se incrementa hasta seis frente a los cuatro de ahora. Para aquellas figuras sin acceso a la evaluación de sexenios, la Junta prevé un procedimiento extraordinario a través de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). Por otro lado, se garantizará a quienes no participen en la nueva convocatoria que su experiencia docente e investigadora se compute cuando accedan a otras figuras.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Sobre el modelo de financiación de las universidades andaluzas, Villamandos ha destacado que se trata de una herramienta que "otorga la mayor competitividad, garantía de financiación a las instituciones y marca una senda de mejora para nuestras universidades". "Dejamos atrás años de incertidumbre para las instituciones universitarias, que hasta bien avanzado el año no conocían su financiación.

El consejero ha explicado la estructura del modelo, dividido en cuatro grandes categorías: financiación básica armonizada, financiación por resultados, los contratos programados, los proyectos estratégicos y la financiación de nivelación, todo ello, ha detallado "con una cláusula de salvaguarda que garantiza que la universidad no recibirá menos dinero que el año anterior y garantizando la financiación necesaria para su operatividad básica y, de manera adicional, un plan para el desarrollo de diversos tipos de infraestructuras".

Las partidas más destacadas en este apartado son los 1.523,85 millones de euros para financiación básica o los 143,18 para los contratos programa. La primera se destina a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento. La financiación mediante contratos busca mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

En este punto, ha detallado que hay dos tipos de contratos programa, uno de carácter estructural con 92,7 millones y otro estratégico. Sobre el estructural, ha detallado que "son homogéneros para todos", mientras el estratégico "se negocian universidad a universidad y constan de 50,4 millones". "La disponibilidad sujeta a resultados supone un 8,5%, mientras que en el resto del sistema español está alrededor del 1,5%".

Sobre la financiación de nivelación, Villamandos ha explicado que está orientada a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades.

El consejero andaluz también ha hecho referencia a lo anunciado en el Consejo Andaluz de Universidades, recalcando que las universidades andaluzas "van a disponer de al menos 1.777 millones gracias a las partidas adicionales del modelo" y ha subrayado que la diferencia entre los 1.685 millones del modelo y el de 2018 es de un 20%, aproximadamente.

VOX VE "INSUFICIENTE" LOS 20 MILLONES DE REMANENTE

Por su parte, el parlamentario del Grupo Vox Andalucía Alejandro Hernández ha señalado que el incremento de la inversión por parte de la Junta en las universidades públicas de casi el 20% "nos sirve para desmontar discursos agoreros sobre la privatización en Andalucía en detrimento de la universidad pública".

Hernández ha instado al Ejecutivo autonómico a "seguir trabajando", puesto que "aún hay problemas", como "la cantidad limitada de 20 millones de remanente, que es de todo punto insuficiente".

De otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha advertido que el consejero Villamandos, "por mucho que batalle en el Consejo de Gobierno para obtener fondos de financiación, tiene una mano atada a la espalda por el secretario general de Universidades, Ramón Herrera", al que ha definido como "un auténtico comisario político del PP, cuya ideología se sustenta en la contención del gasto público y la bajada de impuesto a los más pudientes".