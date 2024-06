Junta contrapone sus 12 leyes aprobadas frente a 3 del Gobierno y PSOE llama al gabinete Moreno "un club de incapaces"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha defendido este jueves su productividad normativa frente a la del Gobierno de la Nación desde su toma de posesión tras las elecciones de 19 de junio de 2022 al esgrimir que ha aprobado 12 proyectos de leyes, además de tener otros 6 anteproyectos en cartera, con el añadido de 26 decretos-leyes.

Estas cifras las ha contrapuesto a las tres normas aprobadas por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, donde ha incluido la Ley de Amnistía para Cataluña, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para sustituir la expresión disminuido, y otra de enseñanzas artísticas.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha ofrecido estos datos durante una comparecencia en comisión sobre producción normativa a petición del Grupo Socialista.

El parlamentario socialista Mario Jiménez ha descrito al Gobierno andaluz como "un club de incapaces del que usted es el cabo furriel", además de considerar que "son un gobierno peligroso, perjudicial para la salud", con el añadido de que "se han dedicado a abusar del Decreto ley", antes de insistir en su condición de "coro de mariachis de escaso nivel político administrativo".

"El plan normativo le da igual", ha proclamado Sanz ante el tono de la intervención de Jiménez, para seguidamente afirmar que "lo que no vamos a hacer es robar 700 millones de los parados; seguro que no", para proclamar que se trata del mayor caso de corrupción de la historia", en su alusión al caso ERE.

Previamente, en la primera intervención del portavoz socialista en la Comisión de Presidencia afirmó este que "llegaron al poder cabalgando sobre una inmensa mentira que quedó al descubierto ayer", en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional conocida este miércoles que anula parcialmente la condena por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez y obliga a redactar una nueva a la Audiencia Provincial de Sevilla.

"Me extrañaba que su solicitud tuviera algo de constructivo", ha continuado afirmando el consejero de la Presidencia, quien en su reproche al diputado socialista le ha espetado que "se ha olvidado de la extrema pobreza legislativa de Sánchez", al que ha llamado "Gobierno de la minoría absoluta".

"Y viene a hablarme de producción legislativa", le ha dicho Sanz a Jiménez, antes de afirmar que Sánchez "es el presidente con más Decretos leyes de la historia de la democracia" con 145 aprobados y concluir con un "ahí queda".

"Usted está en la catástrofe", ha proclamado el consejero de la Presidencia, quien ha advertido a los socialistas andaluces del hecho de incurrir en ser "más sanchistas que Sánchez", comportamiento que "les debería preocupar por abocarles al fracaso en las elecciones".

Ha blandido que "este Gobierno tiene un compromiso de solución de los problemas de los andaluces", aspiración que ha asegurado "lo haremos por leyes, decretos leyes, órdenes", para augurar sobre el modelo de oposición socialista que "ustedes sigan poniendo zancadillas, que unos seguiremos gobernando y ustedes estarán en la oposición".

En su primera intervención el consejero de la Presidencia ha recordado que una sentencia del Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso de la Generalitat de Cataluña, acabó con la previsión incluida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la obligación de las administraciones de elaborar un Plan Normativo.

En el balance particular de su departamento ha defendido la aprobación de "dos leyes importantes", en referencia a las normas de Policías Locales y de Emergencias de Andalucía, a lo que ha sumado la futura Ley de Andalucía Digital, de la que ha afirmado que "será pionera" y que "no será para tecnólogos, será una ley para derechos y garantías de los ciudadanos" y la Ley de Asistencia Jurídica.

PSOE: SU PROGRAMA REAL ES LA DEMOLICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Mario Jiménez, quien ha ironizado con los datos ofrecidos por el consejero de la Presidencia al invocar que "dos leyes aprobadas después de dos años se van a salir en la próxima curva", así como que "se supone que su Consejería es el think thank de la producción política de este Gobierno incapaz", ha recordado numerosas leyes que fueron promesas del Partido Popular en las elecciones andaluzas y preguntarse "dónde están esas leyes" para proclamar que "su programa político real es la demolición de los servicios públicos", de manera que "no tienen un programa para Andalucía".

El parlamentario del PSOE ha recriminado al Gobierno andaluz "no gobernar para cambiar la realidad de los andaluces, no gobernar para la mayoría, como siempre para mejorar las condiciones de unos cuantos", de lo que ha puesto como ejemplo "legislar en materia fiscal en favor de privilegiados" en vez de acometer "un cambio legislativo para profundizar en el Estado del bienestar", por lo que ha colegido que se trata de "una producción legislativa en los servicios públicos que es vergonzosa".

Con la idea de que "el balance no puede ser más pobre", Jiménez ha sostenido que Andalucía en estos momentos "es una tierra con peores servicios públicos", además de reprochar al Partido Popular que "ahora se dedican a insultar a los magistrados del Tribunal Constitucional" con la premisa de que "son un gobierno de asustaviejas de los jueces", de manera que recurren a "las cacerías políticas para llegar al gobierno" y cuando "algún juez no participa, le hacen la cacería al juez".

UNA COMPARECENCIA SALPICADA POR EL CASO ERE

En una comparecencia donde han sido reiteradas las alusiones al caso ERE, Antonio Sanz ha asegurado en referencia a los socialistas que "no van a poder borrar el pasado, un pasado de corrupción", una tentación por parte del Gobierno que ha atribuido "al igual que han hecho con la amnistía", para intuir que "ahora quieren borrar el pasado de corrupción", aunque ha precisado que "a la gente no se le ovida quién robó los 700 millones de los parados".

Tras recriminarle a Jiménez que "ha dicho que prevaricó el Parlamento" y seguidamente afirmar que "prevaricó el Gobierno", el consejero de la Presidencia ha sostenido que "en la partida 31L ponía Relaciones Laborales", de lo que ha colegido que era "cómo para saber qué entramado tenían ustedes ahí" e ironizar que "no ponían los posits 'dale esto a éste'", antes de afirmar que la pretensión del Gobierno andaluz "es recuperar el dinero de los parados" y que los 20 jueces que vieron con anterioridad el caso a los magistrados del Constitucional "nadie discutió la prevaricación".

"Está la puerta abierta a un posible indulto como han hecho en Cataluña", ha apuntado Sanz, quien ha recordado al PSOE que "hay 100 causas abiertas" y ha considerado que "pase lo que pase es el mayor caso de corrupción".

Antes de eso Mario Jiménez había afirmado que el Partido Popular lleva "el título de partido corrupto por sentencia judicial", con una mención "al caso Gürtel y los sobres volando", además de cuestionarse que los populares andaluces puedan ser "feijoístas" por cuanto ha apuntado que "da vergüenza ajena, lo entiendo".

El diputado socialista, quien le ha espetado a Sanz que "estuvo en la conspiración del Oriza" y que "hoy duerme mejor", ha sostenido tras la sentencia del Constitucional sobre la condena por prevaricación a Magdalena Álvarez que "el informe caritas dice que se les ha acabado una parte del discurso" para lamentar "la cacería de personas decentes".