La Junta anima a los grupos en el Parlamento a aportar al I Plan Estratégico para Frutas y Hortalizas de Invernadero

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado este miércoles en el Pleno del Parlamento el 'Primer Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía. Horizonte 2030' que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 28 de mayo, y que moviliza un presupuesto de 441 millones de euros, y ha animado a los grupos con representación en la Cámara a realizar "aportaciones" a este documento que está "vivo" y "abierto".

Así lo ha destacado el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en una comparecencia en el Pleno del Parlamento en la que ha defendido que este plan "tiene que seguir evolucionando con el único objetivo de que Andalucía nunca deje esa posición de liderazgo" que ostenta en "producción de frutas y hortalizas de calidad bajo invernadero que hoy dan de comer sano a 500 millones de europeos", según ha puesto de relieve.

Fernández-Pacheco ha señalado que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha elaborado el plan "en una interlocución permanente, total y transparente con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, empresas comercializadoras, alhóndigas e interprofesional", y ha destacado "su implicación, aportaciones y talante colaborador en todo el proceso de trabajo".

En este sentido, el responsable de Agricultura del Gobierno andaluz ha destacado el valor de las hortícolas de invernadero, y ha dicho que las frutas y hortalizas andaluzas "son el motor económico y social de la agricultura en Andalucía".

Así, ha resaltado que el sector de las frutas y hortalizas generó en 2022 un valor de 3.693 millones de euros, y que "tres de cada cuatro euros del valor de las frutas y hortalizas de invernadero producidas en España tienen su origen en Andalucía, por lo que somos líderes nacionales".

Durante el análisis del Plan, Ramón Fernández-Pacheco ha indicado que su objetivo es dar respuesta a todas las zonas productoras de Andalucía, "no sólo a la provincia de Almería, donde estamos hablando del cultivo característico del Poniente y buena parte del Levante, sino también de la costa de Granada y Málaga y ciertas comarcas de Cádiz y Sevilla", ha apostillado.

JÓVENES Y MUJERES

El consejero, que ha dedicado palabras de agradecimiento a su antecesora como titular del departamento de Agricultura, Carmen Crespo, por su trabajo para desarrollar este plan, también ha destacado que, con esta iniciativa, el Gobierno andaluz impulsa a un sector con un modelo de producción basado en estructuras familiares con un "alto grado de profesionalización" y que tiene entre sus oportunidades su "capacidad de atraer a la actividad agraria a jóvenes y mujeres".

Ramón Fernández-Pacheco ha defendido también que el modelo productivo de los invernaderos de Andalucía constituye "un ejemplo de aprovechamiento de los recursos naturales y de sostenibilidad", y ha agregado que el sector de las hortícolas "siempre ha tenido como directriz el desarrollo de prácticas y sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente, destacando el control biológico como principal herramienta para la gestión de plagas".

De igual modo, el consejero ha subrayado que el sector "presenta un alto nivel de implantación de certificaciones y protocolos de calidad, así como un nivel tecnológico ajustado a su rentabilidad".

El Plan propone nueve objetivos estratégicos que han sido detallados por Fernández-Pacheco en el Parlamento andaluz y que pasan por la "simplificación administrativa; mejora de la eficiencia y disponibilidad de los recursos hídricos; impulso a la competitividad y sostenibilidad de los invernaderos; alcanzar nuevos mercados; mejorar la imagen del sector y el consumo; avanzar en la transformación digital; fomentar la economía circular, impulsar la investigación, innovación y transferencia y la mejora del nivel formativo y de las competencias empresariales de los agentes del sector".

Estos objetivos se plasman en 43 medidas concretas que se recogen en el documento presentado en el Parlamento por el consejero de Agricultura, quien ha señalado que con este plan "pretendemos identificar y poner al servicio del sector todos los instrumentos disponibles en la Junta de Andalucía para seguir siendo líderes".

OPINIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE-A Ana María Romero ha llamado la atención acerca de que este plan se aprobara y presentara "en plena campaña electoral" de los recientes comicios europeos del pasado 9 de junio, si bien ha apostillado que "nunca es tarde si la dicha es buena", aunque esperaba un plan "mucho más ambicioso", según ha apuntado antes de defender que el modelo productivo de los invernaderos andaluces es "un ejemplo de sostenibilidad", de "excelencia y calidad".

Por su parte, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha considerado que este plan "llega tarde", y aunque ha celebrado "todo aquello que se haga para apoyar a nuestros sufridos agricultores", ha advertido de que "no queda muy claro cuántos euros van a llegar al final al bolsillo de los agricultores" en el marco de este plan que, además, y según ha opinado, "esconde una contradicción muy profunda" con su "alusión constante a la Agenda 2030", trasladando así una "sumisión obediente" desde la Junta "a los planteamientos del fundamentalismo climático que tanto están dañando a nuestro sector primario", según ha denunciado.

El portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha valorado que este plan estratégico "anunciado a bombo y platillo" por el Gobierno del PP-A incluye "muchas medidas positivas", pero ha subrayado que "no es una ley" y "no tiene efectos jurídicos vinculantes", cuando "lo importante es que se pongan en marcha" dichas iniciativas, que "no se queden en una declaraciones de buenas intenciones" y que la Junta no haga "en el día a día lo contrario" de lo que señala el referido plan que además, según ha opinado, está elaborado "más pensando en lo macro que en lo micro".

Finalmente, la parlamentaria del PP-A Ángeles Martínez ha subrayado que, con iniciativas así, el Gobierno andaluz actual "respalda el modelo hortofrutícola de invernadero", así como invierte para propiciar el "relevo generacional" por el que pasa "el futuro de la agricultura" de la comunidad. Además, ha defendido que con el plan presentado por el consejero se ve la "aspiración" del Ejecutivo de Juanma Moreno por "abarcar todas las peculiaridades" de la agricultura andaluza, así como que esta iniciativa es "fruto de diálogo, consenso e interlocución con el sector", y aborda "cuestiones fundamentales para mantener nuestro liderazgo en el mercado internacional".