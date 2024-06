La Junta afea al PSOE sus críticas al juez del caso Begoña: "Es peligroso que le pierdan el respeto a la Justicia"

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha afeado este miércoles al PSOE sus críticas al juez que ha citado como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha remarcado que "los jueces no son buenos o malos en función de sus fallos. Son jueces que tienen que ser imparciales y aplicar la ley". Además, le ha recriminado que le estén "perdiendo el respeto" a la Justicia, "uno de los pilares de la democracia".

Así se ha pronunciado el consejero en la comisión parlamentaria de este miércoles donde ha replicado al diputado socialista Víctor Manuel Torres que, a su vez, ha criticado la intervención de la parlamentaria 'popular' Ascensión Hita en la que ésta ha aludido a la citación de Gómez para el próximo 5 de julio en la recta final de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

"Estamos en una comisión de Justicia y no le puedo aceptar sin decir nada que hable usted aquí de connivencia judicial. No se lo puedo aceptar, porque eso y el lawfare es igual. Si usted escucha y lee las epístolas sucesivas del presidente del Gobierno, oye a algunos compañeros suyos o se escucha a sí mismo después de lo que ha dicho y lo compara con el discurso de Trump la semana pasada después de ser condenado, verá que es prácticamente igual", ha reflexionado el consejero José Antonio Nieto.

"Los jueces no son buenos si fallan a nuestro favor y malos si fallan en nuestra contra. Los jueces son jueces que tienen que ser imparciales y aplicar la ley. A mí me pueden gustar más o menos, a mi partido le pueden gustar más o menos... De hecho, hemos tenido resoluciones judiciales que nos gustaban más y otras que nos gustaban menos. Pero no se nos ocurre decir que uno es connivente si falla en contra de nuestros intereses o que es buen juez si falla a nuestro favor. Creo que el respeto a la Justicia es uno de los pilares de la democracia y el PSOE está perdiendo ese respeto. Me parece que eso es peligroso", ha sentenciado el consejero.

Ya el presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular regional, Juanma Moreno, se pronunciaba este martes sobre la nueva carta que ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la citación judicial de su mujer, Begoña Gómez, como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios, para afirmar que "esta moda epistolar del presidente del Gobierno es un tanto infantil", por lo que le ha instado a "dar la cara, a ir a una rueda de prensa para explicárnoslo a los españoles".

El presidente andaluz sostenía que cualquier gesto que no sea una comparecencia informativa con preguntas de los medios de comunicación "es faltar el respeto a la institución que representa y a los 48 millones de españoles que damos el callo", para lamentar también que "cuando no hay argumentos se acude al ataque".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachaba este martes de "zafio montaje" las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, que atribuye a "asociaciones ultraderechistas", y ha reiterado en una nueva carta a la ciudadanía que su decisión de continuar al frente del Ejecutivo es "más firme que nunca". Consideraba que se trata de un intento de interferir en el resultado de las elecciones europeas que se celebran este domingo 9 de junio y advierte a los ciudadanos de que en los próximos días verán y escucharán "mucho ruido". "Todo mentira, un gran bulo, uno más", señalaba.