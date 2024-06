La Junta advierte a los consumidores de que en rebajas los productos deben mostrar el precio original y el reducido

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud y Consumo ha recordado este jueves que en rebajas los productos deben mostrar el precio original y el reducido y ha recomendado "planificar bien" las compras, fijar un presupuesto, sospechar de precios excesivamente bajos y atender a posibles cambios en la política comercial de devoluciones. En cuanto a la garantía de los productos que se venden en rebajas, es la misma que tienen esos mismos productos fuera del periodo de rebajas: tres años para los productos nuevos.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recalcado en una nota de prensa que los derechos de los consumidores son "exactamente los mismos" se trate o no de un periodo de rebajas y ha subrayado la importancia de una planificación previa. "Es recomendable hacer una lista con los productos que se necesitan y fijar un presupuesto para evitar caer en compras compulsivas o impulsivas. También es importante que se compare el producto en diferentes establecimientos, atendiendo no sólo a su precio, sino también a su calidad", ha apuntado.

En esta línea, ha advertido de que todo establecimiento que anuncie rebajas está obligado a tener "como mínimo" la mitad de sus productos rebajados. Al ser el precio el elemento que más va a captar la atención, "los comercios deben exhibir con la mayor claridad posible, junto al precio habitual u original y sin superponerlo, el precio rebajado del producto". Además, los productos o artículos rebajados tienen que estar debidamente identificados y diferenciados del resto de productos no rebajados.

Consumo ha recordado que "debe sospecharse" de aquellos productos con precios excesivamente rebajados, ya que posiblemente escondan algún defecto o tara. En rebajas, como en cualquier época del año, lo publicitado por un comercio (sea físico o electrónico) es obligatorio y vinculante. Además, el establecimiento tiene obligación de informar de los posibles cambios en su política comercial de devoluciones en época de rebajas. Aunque no están obligados a aceptar el cambio o la devolución de los productos, la ley sí obliga a su devolución cuando el producto presente algún tipo de defecto.

En este caso, sí se tiene derecho a la devolución del dinero. En cambio, cuando no hay defecto en el producto, el comercio no tiene la obligación de devolver el importe si no desea hacerlo, y puede ofrecer alternativas como cambiarlo por otro artículo o por un vale sin caducidad. Si se tratara de una compra a distancia, se dispone por regla general del derecho de desistimiento, pudiéndose devolver el producto adquirido en un plazo de catorce días naturales.