La huelga en la educación pública cierra con un 5,7% de seguimiento según la Junta y un 60% según los sindicatos

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha cifrado en un 5,7% --6.118 profesores de una plantilla de casi 108.000-- el seguimiento de la huelga docente convocada este martes por ANPE, Ustea y CCOO --tres de los cinco sindicatos con representación en la mesa de negociación--, dato obtenido al cierre de la jornada de las "ausencias grabadas por los equipos directivos de los centros". Los convocantes han subido el seguimiento hasta el 60%, del que han destacado que ha sido "desigual, con mayor porcentaje aún en los centros que han sufrido recorte de aulas en los últimos años y las áreas metropolitanas".

En concreto, los 6.118 docentes en huelga pertenecen a Infantil y Primaria (3.382), Secundaria (2.532), centros de Régimen Especial (160) y centros de Enseñanza de Adultos (44).

Un total de 107.667 docentes de la enseñanza pública en Andalucía estaban llamados a secundar la huelga en la que entre las exigencias que plantean los sindicatos destacan la ampliación de la plantilla y la bajada de la ratio. ANPE, Ustea y CCOO reclaman a la Junta que "rectifique y retome el diálogo" para "avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo". El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los datos de seguimiento "reflejan que la huelga no tenía sentido ni estaba justificada". Ha reiterado la "predisposición" del Ejecutivo de Juanma Moreno de "seguir reforzando el sistema educativo público" de Andalucía.

Según los datos "oficiales" facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, el seguimiento del paro por provincias ha sido de un 6,3% en Almería (683 de 10.792); 8% en Cádiz (1.238 de 15.477); 4,8% en Córdoba (492 de (10.147); 5,5% en Granada (651 de 11.918); 4,3% en Huelva (322 de 7.552); del 1,9% en Jaén (168 de 8.687); 6,5% en Málaga (1.246 de 19.187) y del 5,5% en Sevilla (1.318 de 23.907).

En cuanto a las manifestaciones en las ocho capitales de provincia --que han transcurrido sin incidentes--, los sindicatos convocantes han cifrado la participación en "más de 30.000 personas", siendo las más numerosas las de Sevilla y Málaga, con 10.000 y 5.000 personas, respectivamente.

En cuanto a estas movilizaciones, los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía rebajan la asistencia a 7.400 personas en las ocho manifestaciones. Las tres protestas con mayor número de participantes han sido las de Málaga y Córdoba, con 1.500 asistentes, y la de Sevilla, con 1.400. Le siguen, Almería (900), Cádiz (850), Granada (600), Huelva (400) y Jaén (250).

Los sindicatos han calificado la jornada de "éxito" y han exigido en un comunicado conjunto remitido al término de las manifestaciones que "se reanuden las conversaciones, en esta ocasión con una actitud negociadora real por parte de la Consejería, con propuestas concretas y medidas a aplicar el próximo curso". "La jornada de movilizaciones es consecuencia directa de la ruptura unilateral de las negociaciones para el aumento de las plantillas para paliar necesidades como la bajada de la ratio, revertir la política de recortes de aulas públicas, mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas, reducir el horario lectivo docente y rebajar la carga burocrática del profesorado", se recoge en el comunicado.

Por parte de Ustea, Carmen Yuste, ha reivindicado "esta jornada de lucha contra las mentiras de la Consejería, contra los intentos de manipulación constante que quieren hacer creer a la comunidad educativa que lo que viven día a día y ven con sus propios ojos no es verdad. La educación pública andaluza necesita de dignificación". Francisco Padilla, presidente de ANPE, ha señalado que las organizaciones sindicales convocantes y la comunidad educativa que "se ha unido en masa a esta manifestación, están tomando las calles de las provincias andaluzas reivindicando la negociación colectiva. Desde aquí, lanzamos la oferta de sentarnos a dialogar, a buscar consensos, a buscar acuerdos que mejoren la calidad de la educación pública andaluza".

Lola Escabias, de CCOO Andalucía, ha apuntado que ésta es la primera jornada de huelga pero que se valorarán "nuevas acciones reivindicativas en lo que queda de curso o también de cara al inicio del próximo". Ha lanzado "el guante" a la Administración para sentarnos a negociar" y ha asegurado que "la Junta dice que no están rotas las negociaciones y miente, porque lo que no están rotas son las convocatorias de mesas sectoriales, cíclicas, periódicas e informativas que se producen cada año, pero lo que estamos reclamando es una negociación colectiva real para el profesorado andaluz, con propuestas por escrito por parte de la Administración".

Desde el ámbito político, el diputado y portavoz de Adelante Andalucía José Ignacio García ha subrayado que esta huelga "era imprescindible, se venía necesitando por parte de la comunidad educativa viendo la situación en la que estamos. Se ha convertido en un éxito. Pero éste no es el final de nada, es el principio de un ciclo de movilizaciones en la que se va a demostrar que Moreno no sólo tiene un incendio en Sanidad, sino que también tiene un incendio en Educación". La parlamentaria y portavoz del PSOE andaluz María Márquez ha mostrado el apoyo de los socialistas a la huelga y ha instado al presidente de la Junta a que "escuche a la gente que se está manifestando, que escuche a los profesionales y dialogue y que, evidentemente, invierta en la calidad de la educación pública de Andalucía".

Ante esta convocatoria, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha asegurado que "no hay motivos de peso" para esta huelga. Para ello, ha ofrecido cifras tanto de aumento de plantilla como de bajada de ratio. Sobre los recursos humanos, ha asegurado que en el sistema hay 7.000 profesores más que hace cinco años aunque se han perdido 90.000 alumnos.

Sobre las retribuciones, "los docentes andaluces eran los peor pagados de España y ahora están por encima de la media salarial de España", ha defendido la Junta, para la que la plantilla es ahora "la más amplia, la mejor pagada y la más estable de la historia". En este punto, ha recordado la próxima convocatoria de 14.000 plazas para 2025 y 2026 y ha remarcado que desde 2019 y hasta 2026, la Junta habrá convocado 40.000 plazas, "el triple" de lo que convocaron gobiernos autonómicos socialistas en el mismo periodo de tiempo.

En cuanto a la media de alumnos por clase, en el 44% de las aulas --sólo de la pública y sin contabilizar la escuela rural-- de Infantil y Primaria, la ratio está por debajo de los 20 alumnos. En el caso de Secundaria, el 92% de las aulas están por debajo de los 30 estudiantes que fija la ley. "Son motivos para seguir trabajando", ha abundado la Administración, que ha afeado al PSOE su apoyo a esta huelga y a las concentraciones previas en las que, según la Junta, "se nos pidió que cerráramos la concertada, una pieza clave" del sistema. "No lo puedo entender", ha apuntado. La Consejería ha defendido, por último, que el diálogo se mantiene abierto en la mesa de negociación, en la que en estos momentos hay tres temas que se están abordando tales como el refuerzo de plantilla en zonas de transformación social, la ley de autoridad docente y la desburocratización. "No encuentro los motivos para esta huelga. Francamente, no encuentro motivos de peso", ha sentenciado la consejera Patricia del Pozo.