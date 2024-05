Hoteleros califican de "impuesto injusto" la tasa turística el día antes de la reunión entre Junta, FAMP y CEA

El secretario regional de los hoteleros andaluces, Rafael Barba, ha criticado este domingo que la tasa turística "es un impuesto injusto" que "puede afectar casi a 4 millones de andaluces" y ha insistido en que "no vamos a estar en disposición nunca de negociar ni arbitrar ningún sistema que de alguna forma ponga en marcha este impuesto, que para algunos parece absolutamente ilógico y no atiende a ninguna razón particular".