El Hospital Macarena se sitúa como líder mundial en terapias biológicas para orbitopatía tiroidea

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla se sitúa como líder mundial en terapias biológicas para orbitopatía tiroidea. A través de su Unidad de Referencia Andaluza (UPRA) para la orbitopatía tiroidea u orbitopatía de Graves, dirigida por el oftalmólogo Antonio Manuel Garrido y la endocrinóloga Mariola Méndez, el centro dispone de múltiples terapias biológicas en investigación para dicha patología, para la que no existe aún tratamientos específicos aprobados en Europa.

En una nota de prensa, el Macarena asegura que se ha posicionado como el centro hospitalario con "mayor número" de pacientes incluidos en ensayos clínicos internacionales de terapias biológicas para orbitopatía tiroidea, compitiendo con los hospitales más prestigiosos del mundo en lo referente a esta enfermedad.

La orbitopatía de Graves es un proceso inflamatorio autoinmune del tejido conectivo orbitario que conduce a una remodelación extensa del mismo y conlleva la aparición de secuelas a nivel oftálmico y orbitario. Una enfermedad tradicionalmente infradiagnosticada y con gran heterogeneidad en su abordaje que la acerca a ser agrupada casi como una enfermedad rara. Esta entidad clínica puede llegar a ocasionar una notable afectación física y psicológica de los pacientes que la padecen, con la consiguiente merma de su calidad de vida.

Dos de esos ensayos clínicos que se vienen realizando en el hospital sevillano se encuentran actualmente en fase de seguimiento. El primero corresponde al estudio 'HZNP-TEP-402: A Phase 3b/4, Double-masked, Randomized, International, Parallel-assignment, Multicenter Trial in Patients with Thyroid Eye Disease to Evaluate the Safety and Tolerability of Different Dosing Durations of Teprotumumab' que se centra en evaluar los resultados de la terapia biológica teprotumumab, un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo el receptor del factor de crecimiento análogo a la insulina tipo 1 (IGF-1 por sus siglas en inglés).

Actualmente este tratamiento es el único aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos para pacientes con orbitopatía de Graves, habiendo demostrado resultados muy satisfactorios en cuanto a reducción del exoftalmos, el edema de partes blandas o la afectación muscular con visión doble secundaria. Este ensayo clínico podría contribuir a su aprobación en el continente europeo por parte de la European Medicines Agency (EMA). Hasta el momento, se han beneficiado de este ensayo un total de 30 pacientes andaluces y sus resultados preliminares han sido presentados por los doctores Garrido y Méndez en diversos congresos nacionales e internacionales.

Por su parte, el segundo ensayo clínico se denomina 'A multiple ascending dose (MAD) safety, tolerability and efficacy study of VRDN-001, a humanized monoclonal antibody directed against the IGF-1 receptor, in normal healthy volunteers (NHVs) and subjects with thyroid eye disease (TED)', que ha permitido a 13 pacientes andaluces recibir otra novedosa terapia específica para esta patología, la molécula VRDN-001, con un mecanismo de acción similar a teprotumumab pero con una posible acción más potente. Aunque aún se encuentra en fase de seguimiento, los resultados preliminares apuntan hacia un notable beneficio entre los sujetos que recibieron la medicación en estudio.

En otros tres ensayos clínicos internacionales aún en fase de reclutamiento, el centro se sitúa también como líder mundial. Uno de ellos estudia la efectividad de la terapia biológica batoclimab, un anticuerpo frente a la fracción cristalizable del receptor neonatal (anti-FcRn); otro corresponde a satralizumab, un anticuerpo frente al receptor de la interleuquina-6 (anti-IL6R) y el último estudia la efectividad de la molécula VRDN-001 en casos crónicos.

En total, la UPRA de orbitopatía tiroidea del Hospital Virgen Macarena dispone actualmente de más de diez posibles tratamientos en investigación para la orbitopatía tiroidea, incluyendo diferentes mecanismos de acción, vías de administración e indicaciones. Ningún centro público ni privado en España posee dicha capacidad, lo que redunda en beneficio de las personas afectadas de orbitopatía tiroidea en Andalucía, puesto que cualquier paciente dentro del territorio andaluz puede ser atendido en la unidad, al ser referentes oficiales dentro del Servicio Andaluz de Salud. Su médico de familia, oftalmólogo o endocrinólogo podrá contactar directamente con la UPRA de orbitopatía tiroidea del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla a través de los teléfonos 650499239 y 955039741.

MÁS DE 250 PACIENTES ATENDIDOS

En los casi dos años de vida de la UPRA de orbitopatía tiroidea se han atendido a más de 250 pacientes por un equipo multidisciplinar médico-quirúrgico que incluye además de oftalmólogos (los doctores Antonio Garrido, Concepción Díaz, Francisco Javier Torres, Leticia Lledó), endocrinólogos (Mariola Méndez y Tomás Martín) y reumatólogos (Francisco Javier Toyos y Virginia Moreira), cirujanos generales, otorrinolaringólogos, neumólogos expertos en deshabituación tabáquica, farmacéuticos hospitalarios, radiólogos o anestesiólogos. Igualmente, destaca la labor del equipo de investigación integrado por la farmacéutica Carla Márquez, la optometrista Raquel Monge y las enfermeras María Luisa García y Carmen Garrido.

Todo ello unido al apoyo de los jefes de servicio de Oftalmología Enrique Rodríguez de la Rúa y Endocrinología María Asunción Martínez-Brocca, así como de la Dirección-Gerencia del centro.

A lo largo de estos dos años, los doctores Garrido y Méndez han participado en comités de expertos nacionales y europeos sobre orbitopatía tiroidea y su abordaje y han contribuido a la creación de grupos de trabajo dentro de sociedades médicas nacionales y regionales. También se han presentado múltiples trabajos en los principales congresos oftalmológicos y endocrinológicos, habiendo recibido por ellos diversos premios.

Mención especial merece la concesión de una beca de investigación por parte de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), dotada con 10.000 euros, a un equipo multidisciplinar integrado entre otros por la UPRA del Hospital Virgen Macarena. El proyecto ganador consiste en la creación de un biobanco para la búsqueda de biomarcadores predictores de orbitopatía de Graves y su relación con el nivel de afectación clínica en el paciente.

Por último, Garrido, codirector de la UPRA e investigador principal de los distintos estudios y ensayos clínicos, fue elegido Full Member de la European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) durante su último congreso anual celebrado en la ciudad de Nápoles. Este reconocimiento sólo lo ostentan 17 cirujanos oculoplásticos-orbitarios en España actualmente.

En definitiva, tal y como señala Antonio Garrido, "el futuro próximo de la orbitopatía tiroidea se presenta apasionante y su abordaje, sin duda, va encaminado a poder seleccionar la terapia biológica más apropiada según el fenotipo o perfil clínico de cada paciente, mejor cuanto menor tiempo de evolución de la enfermedad y dentro de unidades multidisciplinares altamente especializadas". En este sentido, Garrido subraya que "el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla se encuentra perfectamente posicionado a nivel internacional, fruto de un extraordinario trabajo en equipo que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados".