El Hospital Macarena participa en tres ensayos que pretenden reducir el deterioro cognitivo por el Alzhéimer

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla comienza tres nuevos ensayos clínicos que pretenden reducir el deterioro cognitivo del Alzhéimer. Estas nuevas investigaciones buscan mejorar los fármacos existentes e incluso los fármacos que están en investigación.

El Alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que sufren en Andalucía unas 120.000 personas. En este sentido, los nuevos ensayos están orientados a intentar disminuir por una parte la carga amiloide del cerebro con un fármaco administrado por vía oral, abriendo nuevas líneas de actuación en la enfermedad con fármacos que reducen la neuroinflamación o actúan en novedosos receptores a nivel cerebral, tal como explica el centro hospitalario en una nota de prensa.

Las investigaciones científicas en el campo de esta enfermedad se están centrando en eliminar la presencia anómala de dos proteínas presentes en el cerebro de las personas que sufren Alzhéimer: la beta-amiloide y la tau-fosforilada.

En relación con estas investigaciones, el neurólogo Félix Viñuela, coordinador de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Macarena, aduce sobre estos nuevos medicamentos en fase de investigación, que "abren puertas a la esperanza en esta enfermedad neurodegenerativa tan devastadora, por lo que es necesario que los hospitales andaluces sigan cooperando en este esfuerzo colaborativo internacional".

Reducir los factores de riesgo consigue minorar la posibilidad de padecer la enfermedad hasta en un 10%. La enfermedad empieza a desarrollarse hasta 30 y 40 años antes de que afloren los primeros síntomas.

"No hay que esperar a tener una edad avanzada para atenderlos. Hay tres cuestiones que deben abordarse desde una mediana edad: los riesgos cardiovasculares, la estimulación cognitiva y evitar el aislamiento social, ya que de la misma manera que el funcionamiento del cerebro no disminuye su funcionalidad, más bien al contrario, el ánimo bajo, la ansiedad y la depresión, no son buenos para el cerebro", recomienda el facultativo del Macarena.