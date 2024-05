Grupos de la oposición subrayan los dos millones de andaluces con tarjeta sanitaria privada por "destrozo de la pública"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Los grupos de la oposición al Gobierno del PP-A han remarcado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que hay dos millones de andaluces que disponen de una tarjeta sanitaria privada, un hecho que han vinculado al "destrozo de la sanidad pública", dato que han esgrimido durante la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García (PP-A), sobre las listas de espera de intervenciones quirúrgicas y de consultas a especialistas.

Así, la portavoz de Salud del Grupo Socialista, María Ángeles Prieto, ha reprochado a la consejera que Andalucía presenta "la mayor espera" en España para una intervención quirúrgica --de 174 días--, y para acceder a una consulta de especialista, una demora que ha cifrado en 143 días, y tras ello ha insistido en acusar al Gobierno del PP-A de dedicarse a "destrozar la sanidad pública" andaluza para "fortalecer a la privada".

Tras acusar a la Junta de poner en marcha "una maquinaria de propaganda para confundir a la ciudadanía y tapar estos graves problemas que han generado" en la sanidad, ha advertido de que el Grupo Socialista no se va a "cansar de rebatir cada información que no sea verdad", y de responderla "con datos, rigor y seriedad".

En esa línea, ha reprochado a la consejera que Andalucía no cuenta con "más plazas MIR" porque desde la Junta "no las acreditan", y ha concluido sentenciando que las listas de espera son "un problema en toda España, pero no son igual de graves" en todas las comunidades, y en Andalucía "somos líderes" en esa materia, según ha insistido en poner de relieve.

El diputado de Vox Rafael Segovia ha subrayado el crecimiento de 31.535 pacientes esperando a ser diagnosticados, de manera que "en valores absolutos somos la que más en listas de espera", antes de recordar que el tiempo medio de espera ha pasado de 121 a 143 días, y colegir que "22 días más en seis meses es un tema preocupante", a lo que ha añadido que para una intervención quirúrgica la demora ha pasado de 118 días a 150 días.

Segovia ha concluido que la media de espera para un paciente es de 293 días, donde ha incluido los 143 días de media desde que se produce la deriva desde Atención Primaria hacia el especialista y los 150 días hasta que se produce la operación, al tiempo que ha remarcado la desigualdad entre provincias.

Con el referente de "los dos millones de andaluces con pólizas privadas", ha apuntado que "este incremento tiene que tener una explicación", antes de apuntar que las listas de espera quirúrgicas crecieron por "el incremento de la suspensión de intervenciones con la privada, hecho que nos preocupa por la carencia de medios".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado la necesidad de celebrar "un pleno monográfico" sobre la sanidad andaluza, antes de apuntar a la consejera que "el crecimiento exponencial de las listas de espera es un resultado de su gestión", y ha negado que sea un comportamiento generalizado en todas las comunidades autónomas, por cuanto ha apuntado que, "si fuese así, no nos habríamos movido en el puesto del ranking", de manera que "nos hemos despeñado, estamos abajo del todo", cuando "el sistema se encontraba en la selecta nómina de los tres primeros" cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta.

Nieto ha apuntado que "Andalucía fue una de las comunidades autónomas donde la pandemia no se cebó como en otras, sin embargo el crecimiento de la lista de espera ha sido mayor", antes de desechar causas alegadas por la consejera de Salud como la cronicidad por el envejecimiento de la población, o la falta de Médicos Internos Residentes (MIR), ámbito donde ha reprochado a García concebirlos como "mano de obra barata, y eso tampoco puede ser".

Tras mencionar "una gestión del personal poco talentosa", donde ha incluido los problemas de la continuidad asistencial "que los médicos no quieren hacer porque no están cobrando desde octubre", ha alertado sobre las condiciones para afrontar el plan de verano del SAS, "que está en puertas", y colegir que "tienen que rectificar", porque "no les queda otra".

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha remarcado esa circunstancia de los dos millones de andaluces con seguro privado, al tiempo que ha descrito las características de la red sanitaria andaluza, conformada por 34 hospitales públicos y 59 privados, "que tienen el 75% de todas las camas de Andalucía, increíble", dato que ha contrarrestado con los de la Comunidad Valenciana, región de la que ha dicho que tiene "cinco hospitales públicos más, y la mitad de los privados".

"Somos la segunda comunidad autónoma con más días de espera, por detrás de Canarias", ha apuntado, antes de indicar que "estamos cansados de escucharles las mismas excusas, las mismas explicaciones, que ni siquiera se mantienen con los datos que le dan sus amigos del lobby privado".

PP-A APOYA A LA CONSEJERA

Frente a estas críticas, el parlamentario del PP-A Manuel Bonilla ha defendido la gestión de la consejera de Salud trasladándole su "apoyo", y ha reivindicado que Andalucía ha pasado de ser "la última comunidad autónoma en gasto medio sanitario per cápita" a superar en esa estadística "a Madrid, Cataluña, Murcia y Valencia".

Además, ha considerado que para entender la situación actual habría que "analizar cuál era la realidad en 2018", último año de gobierno socialista en la comunidad, y al respecto ha subrayado que entonces "había 550.000 expedientes de andaluces que no aparecían en las estadísticas" de las listas de espera.

Finalmente, el representante del PP-A ha puesto de relieve que desde el Gobierno andaluz "se está reconociendo que la situación es grave" y está adoptando medidas, y ha defendido que "jamás antes había habido tanta transparencia y datos como hasta ahora" se dan desde la Junta.

RÉPLICA DE CATALINA GARCÍA

Tras las intervenciones de los grupos, ha intervenido la consejera para cerrar el debate y replicar a la oposición. En ese turno, Catalina García ha reivindicado la acción de su departamento, y ha subrayado que "ahora se estabiliza la plantilla del Servicio Andaluz de Salud", hasta "el 94% cuando acabe este año", así como ha defendido que la Junta publica los datos de las listas de espera con transparencia, y "si se retrasan en algún momento es porque se retrasa el Ministerio", ha afirmado.

De igual modo, ha replicado al PSOE-A que Andalucía no puede acreditar más plazas de MIR en algunas categorías "porque no cumplimos los criterios de las unidades de formación", y por eso lleva tiempo "pidiendo al Ministerio que modifique" esos criterios.

La consejera ha concluido expresando su compromiso de "seguir trabajando para reducir las listas de espera", desde la premisa de que "en todas las comunidades autónomas sabemos que vamos a tener un problema" con esa cuestión, y también para "mejorar las condiciones laborales" de los profesionales sanitarios y para "seguir aumentando el presupuesto de salud" de la Junta.