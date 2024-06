González recoge el Premio Alumni y asegura que la "polarización es una problema que viene de arriba"

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha recogido este jueves en el Pabellón de México de la Universidad de Sevilla (US) el Premio Alumni de honor en su cuarta edición en un acto en el que ha asegurado que "la llamada polarización es un problema que viene de arriba a abajo, no de abajo a arriba, no por enfrentamiento social ni odio en la sociedad. Es un problema que viene por los representantes, no por los representados".

En su discurso tras recoger el galardón, el que fuera presidente socialista de España entre 1982 y 1996 ha sostenido que "tenemos una crisis de representación en España" y ha animado a evaluar a los gobiernos, "sean del color que sean", respondiendo a la pregunta: "¿Contibuí a mejorar la situación que me encontré cuando llegué? Si la respuesta es sí, he cumplido con la tarea; si la respuesta es no, no hemos cumplido".

"Los intereses de mi país son lo primero. España por delante de todo. Sigo partiendo de un principio básico: soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Uno de los fracasos de la socialdemocracia es que no se ha enterado de que la caja de herramientas ha cambiado después de más de 40 años", ha reseñado el premio Alumni de honor 2024.

Felipe González ha reconocido que su vida se hizo en la Universidad de Sevilla después de que decidiera cambiar de Filosofía a Derecho. "La Universidad no es que me marcara, es que me hizo lo que soy hoy. Lo que pensaba entonces lo pienso ahora", ha señalado tras recordar sus primeros pasos en la vida académica y política al asistir a las reuniones en los sótanos del Palacio Arzobispal con CCOO y UGT, entonces reuniones "manifestamente ilegales".

Tras su discurso, ha tomado la palabra Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno de Felipe González y presidente de honor de Alumni, que ha reclamado para estos tiempos figuras como la de Felipe González porque "necesitamos ese espíritu de consenso" que "hizo posible la Transición y la transformación de España". "Felipe, entre el pacto y la confrontación, escogió el pacto, que no estaba bien visto, como tampoco ahora", ha ironizado Guerra.

En presencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves; el alcalde de Sevilla, José Luis Sánz, y del ex consejero de Susana Díaz y ex rector de la US Antonio Ramírez de Arellano, Felipe González ha dedicado el premio a su compañeros de Facultad y ha tenido palabras de agradecimiento para el que fuera presidente del Tribunal Constitucional entre 1922 y 1995 Miguel Rodríguez Piñero Bravo-Ferrer, que en su presentación del galardonado ha destacado su "enorme cultura" y que "siempre quiso ser laboralista, y algo más". "Si Felipe estudia en Oviedo, no hubiera sido presidente del Gobierno", ha apuntado entre sonrisas del auditorio, con cerca de un centenar de personas.

Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha reseñado que él es "hijo" de las políticas de Felipe González, como las becas y ha recordado que durante años guardó una papeleta del PSOE de 1982 en la que se decía "El PSOE confía en el pueblo porque el pueblo sabe administrar su libetad". "No entrará a valorar si el PSOE confía más o menos ahora en el pueblo", ha apostillado.

MÁS PREMIOS ALUMNI

En el acto de entrega de los Premios Alumni también ha sido reconocido el profesor Antonio Manuel Garrido Hermosilla con el Premio Impacto Social, dotado con 1.000 euros, por la creación de la Unidad de Referencia Andaluza (UPRA) dentro del Servicio Andaluz de Salud para la orbitopatía de graves u orbitopatía tirioidea.

La orbitopatía tiroidea es una enfermedad rara, tradicionalmente infradiagnosticada, y con gran heterogeneidad en su abordaje, que puede llegar a ocasionar una importante afectación física y psicológica de los pacientes que la padecen, con la consiguiente merma de su calidad de vida.

Desde la aprobación de la UPRA por el SAS, más de 250 pacientes de toda Andalucía han sido atendidos por el equipo multidisciplinar medico-quirúrgico dirigido por Garrido, junto con la médica Mariola Méndez Muros, también egresada y alumni de la US.

En esta convocatoria, el fallo del jurado también ha reconocido con el accésit al Premio Impacto Social, valorado en 500 euros, a Elena Ceballos Romero, por su proyecto de divulgación científica y transferencia 'Sin azul no hay verde', que promueve la importancia de los océanos para la existencia de la Tierra.

'Sin azul no hay verde' tiene como objetivo combatir la crisis climática desde la concienciación ciudadana sobre la importancia de los océanos para la mitigación el calentamiento global gracias a su función como principal pulmón del planeta.

El proyecto se basa en la premisa de que la investigación oceanográfica es fundamental en el reto climático, pero también lo es convertir este conocimiento en una sociedad bien informada que impulse el desarrollo de estrategias de futuro sostenibles.

Con estos premios, Alumni US pretende reconocer el trabajo y la dedicación de las personas egresadas de la Universidad de Sevilla, al igual que se viene haciendo con las sesiones de Conversaciones Alumni US.