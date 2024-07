Francisco Oliva toma posesión de su segundo mandato como rector de la UPO

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Reelegido por la comunidad Universitaria el pasado mes de mayo con el 63,5% de los votos ponderados, Francisco Oliva Blázquez ha tomado esta tarde posesión de nuevo como rector de la Universidad Pablo de Olavide, en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo y presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que ha que ha contado también con la asistencia de rectores y rectora de las universidades andaluzas y del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.

Francisco OIiva ha agradecido el apoyo recibido en las elecciones rectorales —el mayor hasta la fecha en la Universidad Pablo de Olavide— y en los tres años y medio de su primer mandato "en los que me he sentido en todo momento respaldado, apoyado y querido". Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo de dirección, "el mejor grupo humano de vicerrectoras y vicerrectores" y para su familia más cercana "por su comprensión, ánimo y ayuda en los momentos complicados".

En un discurso en el que ha reivindicado la lealtad, el diálogo y la transparencia en la búsqueda del bien común, el rector de la Universidad Pablo de Olavide ha destacado acuerdos logrados que están ya siendo beneficiosos para el sistema de educación superior andaluz, como el modelo de financiación o el recientemente alcanzado para la puesta en marcha de los complementos autonómicos para el profesorado y la carrera horizontal del personal técnico y de gestión. En este sentido, ha resaltado el papel de las universidades en el desarrollo regional, "multiplicamos por cinco cualquier aportación que se nos hace, ¿qué inversión más rentable puede haber?".

Francisco Oliva se ha referido también a su primera etapa como rector, que comenzó con los efectos de la pandemia aún muy presentes y que posteriormente se vio afectada por la crisis y las incertidumbres provocadas por la guerra en Ucrania. "Entre tanta crisis e inestabilidad, hemos sido capaces de llevar a cabo el 90 por ciento de un programa electoral ambicioso", ha subrayado. Entre las medidas implantadas, Oliva ha destacado el primer Plan de Transformación Digital "que hará nuestra universidad más competitiva y eficiente", la apuesta por la investigación con un aumento que duplica la inversión en el Plan Propio, y el fortalecimiento de la plantilla que ha permitido por primera vez superar el 50 por ciento de PDI funcionario.

Del período que hoy se abre oficialmente para los próximos seis años, el rector ha destacado la reforma y actualización de la oferta académica de la Universidad Pablo de Olavide, que girará en torno a tres ejes: el proyecto ‘Olavide Dual’, la puesta en marcha de grados STEM y el desarrollo de la formación a través de un ambicioso programa de microcredenciales. "De este modo pondremos los cimientos de la UPO del futuro y estaremos en condiciones de formar más y mejor a la población andaluza", ha señalado. Junto a "una docencia moderna, práctica y de calidad", Francisco Oliva ha señalado la investigación como "seña de identidad de la UPO" y "único camino par innovar, transformar y desarrollar nuestra sociedad". Así, ha hecho referencia a proyectos que verán la luz en breve, como el Centro de Excelencia Genómica para la Biodiversidad de Andalucía, o la coordinación del Plan Complementario de Biodiversidad Andaluz dotado con 5,89 millones de euros.

Francisco Oliva ha finalizado su discurso con palabras dedicadas al estudiantado, "el centro de cualquier institución universitaria" y en recuerdo de Rosario Valpuesta, "ahora toca seguir trabajando por el sueño que puso en marcha, tenemos que ser el instrumento de transformación social, docencia, formación, estudio e investigación que imaginara el legislador andaluz".

Francisco Oliva Blázquez (Málaga, 1972) es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y rector de esta Universidad desde noviembre de 2020. Preside en la actualidad la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y forma parte del comité permanente de Crue Universidades Españolas. Anteriormente, como gestor universitario, fue secretario y vicesecretario general de la UPO.

En su actividad docente destaca su participación en el Doble Máster Universitario en Abogacía y Procura y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil, que codirige. Respecto a su actividad investigadora, ha dedicado sus esfuerzos prácticamente a todos los sectores del Derecho civil, y muy especialmente al Derecho de las obligaciones y contratos y de la responsabilidad civil. Además, es experto en Bioética así como en Derecho privado comparado. Autor de alrededor de cien publicaciones en forma de monografías, manuales y artículos jurídicos en revistas y obras colectivas, ha sido investigador principal de tres proyectos de investigación competitivos de carácter nacional.

Francisco Oliva ha realizado estancias de investigación en universidades y centros de prestigio internacional, entre otros, la Universidad de Bayreuth (Alemania), el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT, Roma), el British Institute of International and Comparative Law (Londres) y el Instituto Suizo de Derecho Comparado (Lausanne). Además, ha sido visitor scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), de la School of Business Administration de la Universidad de Miami (EE.UU.), profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Poitiers (Francia) y ha participado regularmente como profesor invitado en el Doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Quito (Ecuador).

Como jurista experto en Bioética, ha participado en la redacción de diferentes leyes del sector sanitario, como la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte y el decreto por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Actualmente, es vocal del Comité de Bioética de Andalucía, de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, sección civil, y miembro del European Law Institute (ELI). Ostenta la Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.