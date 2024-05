Flores asegura que el PSOE carecía de proyecto para Fuensanta: "Están traicionando a Sevilla con su actitud"

El Gobierno municipal de Sevilla ha afirmado este miércoles que el PSOE "no tenía proyecto" para la plaza Fuensanta y que "traiciona a la ciudad con esta actitud". Así, el delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Ignacio Flores, ha manifestado que el Gobierno local "no deja de mirar por los vecinos de todos los barrios, y tras once meses aún estamos enmendando el estado desastroso que presentaba Sevilla tras la desidia del PSOE durante años".