La exposición World Press Photo 2024 hace su primera parada en la Fundación Cajasol en su gira mundial

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La Fundación Cajasol, en Sevilla, vuelve a ser el primer destino de la gira mundial de la exposición World Press Photo 2024. El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, la comisaria de la exposición, Mariana Rettore, el coordinador, Juan Carlos Sánchez de Lamadrid, y el ganador regional del World Press Photo y portada de la revista National Geographic por su reportaje sobre las mariposas monarca, Jaime Rojo.

El presidente de la Fundación Cajasol ha comenzado recordando que, un año más, la presentación de esta exposición de referencia mundial vuelve a situar a Sevilla como escaparate del mejor fotoperiodismo internacional, "un año más, volvemos a abrir una oportunidad única de admirar en vivo el mejor periodismo visual del pasado año, una muestra emblemática que para la Fundación Cajasol representa un ejemplo claro de los contenidos culturales de referencia que lideran nuestra programación".

Tal y como ha detallado el presidente de la entidad, en esta 67 edición, han concurrido cerca de 4.000 fotógrafos de 130 países, que han presentado a concurso más de 61.000 fotografías, según ha detallado la Fundación en una nota de prensa.

La comisaria de la muestra, Mariana Rettore, ha explicado que "el concurso está abierto a periodistas profesionales de todo el mundo y cada año un jurado independiente selecciona a los ganadores y ganadoras de todo el mundo".

Además, Mariana ha puesto en valor el poder de la fotografía en la actualidad, "en un mundo cada vez más visual, las fotografías pueden entenderse como agentes o vehículos de nuestra historia. Una imagen puede sensibilizar a la sociedad sobre un problema o una cuestión urgente. Una imagen puede ponernos a pensar. La fotografía puede generar empatía y motivarnos para actuar en favor de alguien. La exposición de fotografías que podrán ver hoy es más que un poderoso material visual, es comprometerse con la sociedad para lograr un cambio".

Por su parte, el ganador regional del World Press Photo, Jaime Rojo, ha destacado sobre la exposición que "es una oportunidad para parar. Vivimos en tiempos completamente acelerados, saturados de imágenes bellas en Instagram. El World Press Photo te hace parar, te hace pensar, te hace ver unas imágenes que a veces son duras y que necesitas dedicarles tiempo".

Sobre la materia de su trabajo, la mariposa monarca, ha explicado que "llevo 20 años documentando esta especie. A principios de los 2000 me mudé a México y la imagen de las mariposas volando (expuestas en la muestra) es una de las primeras escenas de la naturaleza de México que yo vi. Era un fotógrafo amateur, con muchas ganas y vocación profesional, pero sobre todo era un naturalista apasionado. Y 20 años después, estoy aquí habiendo completado un reportaje que me ha tomado dos años de tiempo completo, pero que en realidad es un espejo de mi propia carrera como fotógrafo, y por eso me da un especial orgullo, porque es una especie que, yo he documentado muchos temas, pero la mariposa monarca siempre estuvo ahí".

Por último, el coordinador de la exposición, Juan Carlos Sánchez de Lamadrid, ha comenzado su intervención recordando que la inauguración de esta exposición coincide con el día de la libertad de prensa. Y ha hecho una mención especial para recordar a todos los fotógrafos que el año pasado, desgraciadamente, murieron, destacando su trabajo.

Además, la exposición se complementa con actividades paralelas como las visitas guiadas, los talleres familiares y una conferencia en colaboración con Médicos Sin Fronteras bajo el título "ENFOCAH fotoperiodismo, ética y crisis humanitaria", el próximo 9 de mayo a las 19h.

La exposición estará abierta al público hasta el próximo 24 de mayo, en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 horas, de lunes a sábados. Domingos y festivos, cerrados.