Experto destaca el protocolo como "ciencia de la comunicación" y advierte que la improvisación "no es alternativa"

El ex jefe de protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) y actual presidente de la Asociación Española de Protocolo, Ramón Peche Villaverde, ha asegurado que el protocolo es "una ciencia más de la comunicación" y que es "fundamental" no solo en cualquier relación humana, sino también en el ámbito más oficial. Lo ha definido como "la norma y la forma", esto es, "el conjunto de leyes, decretos y ordenanzas que hacen falta a la hora de organizar un acto y el cómo se comunica dicho acto", toda vez que ha advertido que la improvisación "no debe ser una alternativa" ante situaciones de crisis y "siempre se tiene que tener un plan b".