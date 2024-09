Espadas denuncia el "abuso ilegal" de la contratación de emergencia para desviar recursos a la sanidad privada

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha demandado "responsabilidades" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) tanto por su papel en relación a la crisis sanitaria derivada del Virus del Nilo como por el caso de las supuestas "irregularidades" en contratos de emergencia en materia sanitaria durante los primeros años de la pandemia de Covid-19, del que el líder socialista ha denunciado públicamente el "abuso" que, en su opinión, realizó la Consejería de Salud de dicha contratación para desviar fondos a la sanidad privada al margen de la legalidad.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder socialista se ha pronunciado así sobre posibles "irregularidades" en contratación de emergencia de la Junta por valor de unos 300 millones de euros al hilo de informes de la Cámara de Cuentas y de interventores de la administración autonómica, sobre los que el Grupo Socialista ya pidió este año la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz que fue rechazada por el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta.

El secretario general del PSOE-A ha remarcado que su partido lleva "un año y medio" preocupado por esta cuestión que arrancó "en marzo de 2023", cuando, "fruto del análisis y la investigación sobre el comportamiento de la contratación pública después de la pandemia por parte del SAS --Servicio Andaluz de Salud-- y de la Consejería de Salud, empezamos a ver que no se están contratando suministros y servicios sanitarios como dice la legalidad, que es a través de un concurso público con concurrencia de ofertas, sino que se sigue actuando como si estuviéramos en una emergencia Covid que ya no existía".

En esa línea, el líder socialista ha insistido en criticar que por parte de la Junta "se ha utilizado y abusado de la contratación de emergencia cuando el ordenamiento jurídico ya no lo permitía", y ha subrayado que desde el PSOE-A han pedido "una y otra vez" explicaciones desde el Parlamento al presidente de la Junta y a la anterior consejera de Salud, Catalina García, sobre "por qué durante dos años", y "no como consecuencia de una situación puntual que está prevista en el ordenamiento jurídico, sino de manera absolutamente normalizada, se ha actuado al margen de la legalidad".

Juan Espadas ha añadido que "no le vale" el argumento de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, acerca de que, como esa contratación "se ha destinado a sanidad, no ha habido un fin distinto al que estaba previsto para esos recursos".

"Las normas de contratación pública están para controlar el gasto público, para hacer un gasto eficiente a través de concursos y concurrencia pública que aquí no se ha producido", ha continuado argumentando el líder del PSOE-A, que ha censurado además que "no sabemos a quién se ha adjudicado" esa contratación "y por qué, y no sabemos a qué precios, y ni siquiera sabemos si todo lo que se le ha contratado realmente se ha prestado como servicio o se ha suministrado".

Espadas ha justificado así que el Grupo Socialista solicitara la creación de una comisión de investigación en el Parlamento al respecto, porque "había toda una información que llevaba justamente a lo que ahora la Cámara de Cuentas ha confirmado, que es que no había ni justificación ni, desde luego argumentos, para actuar fuera de la legalidad", ha abundado, y ha criticado que "el Gobierno andaluz se está ocultando y claramente escondiendo detrás de lo que me temo que sabe, que es que ha habido responsabilidades en esto", ha añadido.

En esa línea, Espadas ha considerado que Moreno debería "explicar si el cese de la consejera" anterior de Salud, Catalina García --a finales del pasado mes de julio--, "y de todo el equipo directivo" de dicho departamento del Gobierno andaluz "no se debe también en el fondo a todo a estas irregularidades", y ha añadido que, "como dijeron que no" a la creación de la comisión de investigación que pedía el Grupo Socialista, desde la Junta "no nos dejaron otra vía que, desde la perspectiva de la judicialización de lo que entenderíamos podía haberse planteado exclusivamente en el ámbito político o en sede parlamentaria, analizar si hay o no responsabilidades desde el punto de vista jurídico en esa actuación administrativa, a nuestro juicio claramente al margen de la normativa y de la ley".

"Creo que es lo que ahora toca", ha sostenido Juan Espadas, que sobre una posible denuncia judicial por parte del PSOE-A sobre dicha contratación ha precisado que desde el partido "no hemos hecho nada hasta tanto no saber si, efectivamente, los jueces consideran que es necesario, como nosotros estimamos, llevar a cabo una investigación profunda sobre esta cuestión".

CRISIS DEL VIRUS DEL NILO

Por otro lado, sobre la crisis derivada del Virus del Nilo, el líder del PSOE-A ha considerado que la Junta "se refugia en creer" que se trata de "un problema que se puede resolver con unas fumigaciones puntuales en cada uno de los municipios por parte de los ayuntamientos", cuando esa es "una cuestión complementaria y final en el caso de que no hayamos llegado a tiempo para eliminar el problema desde su origen", según ha apostillado Juan Espadas.

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha aseverado que se está ante "un problema de salud pública, y la salud pública es competencia de la Junta de Andalucía", por lo que ha instado al Gobierno andaluz a que "asuma la responsabilidad y dé una explicación", teniendo en cuenta que "habría que haber actuado desde mucho antes, como nos dicen los científicos, los expertos", y "desde el invierno habría que haber actuado sobre arrozales y sobre una serie de elementos sobre los que no se ha actuado".

De esta manera, Juan Espadas ha señalado que este tema no se puede "reducir exclusivamente" por parte de la Junta a "pedirle a los ayuntamientos que sean ellos los responsables de fumigaciones" ya "tarde" y "sin apoyarlos económicamente con un duro de financiación".

El líder socialista andaluz ha señalado que en su partido están "muy preocupados" por este asunto y no tienen "interlocutor" en la Junta, y ha criticado que el presidente, Juanma Moreno, "niega la mayor", mientras que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "está escondida, los ayuntamientos están solos y los vecinos están preocupados, tienen miedo".

Además, ha puesto de relieve que "las diputaciones provinciales han tenido que poner recursos económicos sin tener ningún tipo de competencia en esto para apoyar a los ayuntamientos que no tenían recursos", y ha criticado que desde el Gobierno de Moreno "no quieren asumir" que, cuando este problema "excede del término municipal de un pueblo o una ciudad", y "cuando estamos hablando de varias provincias, de muchos municipios", la administración autonómica "no sólo debe coordinar, sino que debe asumir con mando único, con recursos económicos y con un plan que empieza mucho antes de cuando aparece el mosquito" que propaga el virus.

Así las cosas, el secretario general del PSOE-A ha advertido de que desde su partido van a "exigir responsabilidades" a la Junta porque "ni siquiera se ha planteado" por parte del Gobierno andaluz "como mínimo el reconocimiento" de que se ha actuado "mal" y "de una forma negligente".

En esa línea, Espadas ha emplazado a la Junta a dar "explicaciones" para, a partir de ahí, "extraer conclusiones", porque "hay muchas preguntas sin respuesta, y responsabilidades que, como siempre", el presidente Juanma Moreno "cree que sencillamente escondiéndose van a pasar". "Y nosotros, lógicamente, queremos un presidente y una consejera que den la cara en el Parlamento y se expliquen", ha zanjado el secretario general del PSOE-A.