Espadas carga contra Moreno por "poner palos en la rueda" de fondos europeos para luego "devolverlos por inutilidad"

Defiende "un gran baño de cariño" a Sánchez y Begoña Gómez: "Gracias por venir a Sevilla, estamos con vosotros"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha dirigido este sábado sus críticas hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos Next Generation, por cuanto ha instado a la militancia a que "no olvidéis que el PP y Moreno Bonilla se han dedicado a poner palos en la rueda para que no vieran fondos de la Unión Europea a Andalucía", para recriminarle una actitud de "estar justificándose porque no es capaz de gestionarlos" y concluir finalmente en "devolverlos por su incapacidad e inutilidad".

En su intervención de apertura del acto que ha celebrado el PSOE en Sevilla dentro de la segunda jornada de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio, Espadas ha protagonizado un arranque de intervención dirigidos a las figuras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, mostrándose convencido de la necesidad de "dar un gran baño de cariño, de energía, a Pedro Sánchez y Begoña Gómez".

"Estamos con vosotros", ha proclamado Espadas, quien de igual de forma ha dado "las gracias por venir a Sevilla", mientras ha reivindicado que "seguiremos apoyando las causas justas", convencido de que "ése es el PSOE, mi PSOE".

El también portavoz del PSOE en el Senado, quien ha instado "a ganar" con la premisa de que "Andalucía es la federación más grande del PSOE y conseguirá más votos" para esa victoria socialista en España, ha defendido que "Andalucía no se entiende sin la entrada en la Unión Europea en 1986, sin las inversiones en infraestructuras", por lo que ha instado al electorado a que sea consciente de "qué hizo la derecha y qué hicimos nosotros para recuperar a este país", para esgrimir entonces que "los fondos europeos tienen cara y ojos".

El líder de los socialistas andaluces ha blandido que se han vertido "muchas mentiras sobre el campo, la agricultura", por lo que ha pedido que en las elecciones europeas se trata de la oportunidad de "dar una nueva lección de estar a la altura de la gente y de lo que este país necesita".

Con la idea de que "llevamos la mejor candidatura, de mujeres y hombres, de más mujeres que hombres", ha remarcado que al frente de esa candidatura socialista hay "una persona muy especial, mi amiga Teresa", en referencia a la vicepresidenta y ministra, para asegurar que "Andalucía cree en Europa" y ello lo ha vinculado con la conclusión de que "el PSOE que va a ganar las eleciones en España y Andalucía"

"Ganaremos las elecciones", ha insistido Espadas, quien ha alentado a "consolidar un camino", que ha situado en las elecciones generales de 23 de julio del pasado año, para "parar el camino reaccionario" y detener lo que ha descrito como "la parte oscura de la historia".

Espadas ha sostenido que "los socialistas presentan una hoja de servicios que se defiende objetivamente, sin pasión ideológica", por cuanto ha blandido que "el PSOE ha liderado los grandes principios de la Unión Europea", entre los que ha identificado "la paz, la prosperidad, generar riqueza, con justicia social, con redistribución de la riqueza", para defender que "la economía es compatible con el medio ambiente", idea a la que ha sumado que "la naturaleza se defiende con el campo" y que "crear riqueza es proteger a los más débiles".