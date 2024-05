La débil demanda de gas y el favor de las renovables sitúan al pool entre 50 y 55 €/Mwh de cara al verano, según Tempos

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El precio del pool eléctrico no superará las próximas semanas la horquilla comprendida entre los 50 y 55 euros el megavatio hora, siempre dependiendo de la gestión del agua turbinada. Sin embargo, "si el gas escala por encima de los 45 euros el megavatio hora, sumado a unos precios de emisión de CO2 de alrededor los 85 y 90 euros la tonelada, la electricidad podría subir hasta los 70 euros el megavatio hora", ha indicado el experto energético, Antonio Aceituno, responsable de la consultora Tempos Energía.

Según el análisis del experto, este último escenario de escalada se perfila como "improbable" debido a la "débil demanda de gas y al abundante aporte de las renovables", fundamentos eminentemente bajistas que, "pese a la influencia del trading especulativo, complican que los derechos de emisión del CO2 puedan mantener el repunte y, por consiguiente, el de la electricidad".

Para Aceituno, el mercado eléctrico ha estado expuesto a "una condición de máximos", con un gas alcanzando los 35 euros el megavatio hora, junto con los derechos de emisión de CO2 en la cota de los 75 euros la tonelada. Estos factores han propiciado que los precios del pool eléctrico, a nivel promedio, se situase durante la primera quincena de mayo prácticamente en los 42 euros el megavatio hora, un 75 por ciento más caro con respecto a la primera quincena del mes.

"Ha hecho falta la suma de tres motores: hundimiento del viento, subida del gas impulsada por la perspectiva de un mantenimiento generalizado en Noruega, y CO2, para ver un pool cerca de los 35 euros el megavatio hora". Dicho de otra manera, "pensar en estos momentos en precios medios por encima de los 50 euros el megavatio hora se me antoja altamente difícil", ha dicho el responsable de Tempos Energía.

El experto ha explicado como el complejo energético ha sido impulsado de manera "altamente importante" por la acción de sus dos máximos exponentes, gas y derechos de emisión. Debido a ello, el contrato para el mes de junio en el gran mercado del gas, el TTF, ha alcanzado ya los 35,28 euros el megavatio hora; precio máximo en cinco meses, con una subida del 53,50 por ciento; +12,29 euros el megavatio hora desde el mínimo de mes de febrero. Por su parte, la cotización de referencia del CO2 para diciembre de este año, se ha llegado a situar en los 75,62 euros la tonelada; un precio máximo desde diciembre de 2023.

Debido a estas dos potentes palancas; gas y derechos de emisión, el trimestre sube un 42,30 por ciento, +24,45 euros el megavatio hora, desde los 57,80 euros. Por su parte, el cuarto trimestre del año parte del nivel de los 66,75 euros el megavatio hora, creciendo en 24,25 euros, o lo que es lo mismo; un +36,33 por ciento. También, el invierno de 2025 se incrementará nada menos que un 45,70 por ciento, 24,70 euros el megavatio hora, partiendo desde los 54,05 euros el megavatio hora.

La única novedad viene de la mano del segundo trimestre de 2025, cuando el precio en el mercado del gas se ve frenado por el potencial aporte de las renovables, creciendo solamente un 16,07 por ciento, un 7,31 por ciento el megavatio hora desde el pasado 30 de abril y alcanzando los 52,81 euros el megavatio hora. No obstante, concluye el experto energético, lo verdaderamente importante para que estas previsiones se mantengan, son los flujos noruegos.

"Es de vital importancia que los mantenimientos cumplan estrictamente su ventana temporal y que no se vean prolongados", ha indicado. Si es así, y las reservas siguen su ritmo de llenado, tendremos que aprender a convivir con la volatilidad, pero no con precios superiores a los 35 euros el megavatio hora", ha puntualizado Aceituno quién añade que "el mercado todavía estaba bien abastecido y los temores de posibles extensiones de los cortes de mantenimiento de Noruega no se han hecho realidad".