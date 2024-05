Consumo realizará este año más de 400 inspecciones a páginas web en las que se contratan productos y servicios

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de inspección del cumplimiento de los requisitos legales en la información de la contratación a distancia a través de páginas web. Se trata de una campaña que implica a todos los servicios provinciales de Consumo y que se prolongará hasta el mes de diciembre y en la que se prevé la realización de, al menos, 410 inspecciones en páginas webs, donde se analizarán productos y servicios que se ofertan en las mismas.

A través de la inspección, se controlará el cumplimiento de la normativa de aplicación en materias como la identidad del empresario y la dirección del establecimiento, así como su número de teléfono y correo electrónico, los requisitos de la oferta de venta, el derecho de desistimiento, las condiciones generales de contratación, la existencia de prácticas comerciales desleales, los contratos, así como las quejas y reclamaciones, tal como ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Esta campaña también se desarrolló en 2023 y se saldó con 312 actuaciones inspectoras en 307 webs comerciales, de las cuales 206 resultaron con actas positivas (incumplimientos), lo que supone un 66% del total de las actuaciones realizadas. Entre los incumplimientos detectados en las actuaciones, la Junta ha destacado aquellos casos en los que no figuraba el recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes o la información alimentaria obligatoria no estaba disponible antes de que se realizara la compra.

Asimismo, no se indicaba el derecho de desistimiento (cuando el mismo era exigible), así como las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercerlo; no se facilitaba un modelo de formulario de desistimiento; no se facilitaba información de que no procedía ejercer el derecho de desistimiento; no se facilitaba información sobre el coste de devolución de los artículos en caso de desistimiento; en las condiciones generales de contratación, se incluía una cláusula por la que se impedía el derecho de desistimiento en caso de no devolver el embalaje original; o no figuraba en la web un enlace que permitiera un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80 y del correo [email protected], ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados (salvo festivos).