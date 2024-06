El Consejo Andaluz de Médicos aclara que "no tiene conocimiento de ningún plan" de Salud para evitar cierres en verano

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo Andaluz de Médicos ha aclarado este viernes que "no tiene conocimiento de ningún plan B o propuesta" por parte de la Consejería de Salud y Consumo con el que poder paliar la falta de médicos este verano y no tener así que cerrar centros de salud. "Hace meses, nos pusimos a disposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para hacer propuestas e intentar resolver este asunto. Desde entonces, hemos mantenido conversaciones informales pero, hasta la fecha, no tenemos conocimiento de ninguna propuesta al respecto por parte de la Consejería.

De esta manera ha replicado en una nota de prensa el Consejo Andaluz de Médicos al anuncio del departamento de Catalina García, que aseguraba este pasado jueves que está trabajando en "un plan B con el Consejo Andaluz de Médicos y el Sindicato Médico que contengan medidas que posibiliten no cerrar centros de salud este verano si no podemos movilizar a los 369 Médicos Internos Residentes (MIR)" que terminan su formación en septiembre y que, por tanto, no podrán ser contratados para trabajar este verano. "Vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para no llegar al extremo del cierre de centros de salud este verano, pero es cierto que nos encontramos en una situación de mucha excepcionalidad".

Así lo afirmaban fuentes del departamento de Catalina García a Europa Press. Sobre esta cuestión, el Consejo Andaluz de Médicos ha recordado que "conocemos desde hace cuatro años que, como consecuencia de la pandemia, los MIR de Medicina de Familia y Comunitaria y de otras especialidades terminan este año en septiembre su periodo residencia, con el consiguiente problema que supone no poder contratarlos para el plan de verano del SAS como viene sucediendo año tras año para cubrir las necesidades del SAS".

Por ello, y después de señalar que "no tenemos conocimiento de ninguna propuesta al respecto por parte de la Consejería", el Consejo ha confiado en "conocerla en los próximos días". "Reincidimos en que siempre nos hemos ofrecido a trabajar conjuntamente con la Consejería para intentar buscar soluciones, aportando nuestra visión como profesionales médicos para la mejora de la sanidad pública y privada en Andalucía".