CCOO inicia una ronda de visitas por obras de Sevilla "para alertar sobre los peligros del golpe de calor"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El sindicato provincial de CCOO del Hábitat de Sevilla ha iniciado este miércoles una ronda de visitas por obras ubicadas en la provincia y la capital "para alertar sobre los peligros del golpe de calor". En concreto, CCOO ha acudido a informar a las plantillas de lugares "con alta concentración de construcciones" como Entrenúcleos (en Dos Hermanas) o Palmas Altas, para recordar a los trabajadores la necesidad de protección frente a las altas temperaturas y la exposición al sol.

En una nota de prensa, el sindicato ha señalado que el calendario laboral del sector de la construcción, firmado solo por la patronal y UGT, "está obsoleto ante un calor cuyo inicio en la provincia sevillana se adelanta cada año un poco más y que tarda más en irse". Dicho calendario, al cual se ha opuesto CCOO, se inicia el próximo 24 de junio y finaliza el 6 de septiembre, y "no se adapta a la climatología real que sufrimos aquí y es justo eso lo que pedimos desde CCOO, una jornada intensiva que se adapte a esa nueva realidad del calor a la que nos enfrentamos".

El objetivo no es otro que "evitar riesgos innecesarios para los trabajadores", ha explicado el sindicato, que ha añadido que "estaremos vigilantes ante los incumplimientos de las empresas no solo con el calendario laboral, sino con el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que establece la obligatoriedad de adaptar las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de la jornada, cuando otras medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras ante un episodio de elevadas.