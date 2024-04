Carolina España: "La igualdad de hombres y mujeres no es sólo un derecho, es una necesidad económica"

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido este martes el papel "fundamental" de la mujer en el desarrollo económico de un territorio y ha afirmado que "la economía sería mucho más fuerte y crecería a un ritmo mayor si la brecha de género desapareciese del todo".

La consejera, que ha clausurado en Sevilla la presentación del IV Índice Closingap, que mide el impacto de las brechas de género en el PIB nacional, ha apuntado que "la integración de la mujer en el mundo laboral en igualdad de condiciones no es sólo un derecho, sino una necesidad económica".

De hecho, ha alertado y recogido la Junta en una nota contra el coste que supone que "todavía haya demasiadas mujeres que renuncian al desarrollo profesional a cambio de la crianza: no podemos permitirnos el lujo de perder ningún talento, y especialmente el talento de la mujer, porque las mujeres tienen un papel fundamental en el cambio andaluz. Las mujeres cambian Andalucía".

Según el IV Índice Closingap, si la brecha de género desapareciera por completo, en Andalucía habría 350.000 empleos más, el PIB crecería en 11.000 millones de euros (un 7%) y existirían 30.000 empresas más que en la actualidad. La consejera Carolina España ha recordado durante su intervención que "en Andalucía estamos convenidos de la igualdad. Y para ello trabajamos día a día. Pero no cerramos los ojos a los problemas que todavía tenemos que resolver. Aún persisten desigualdades laborales, sociales, en el ámbito familiar. Todavía, muchas veces, las mujeres no tienen el mismo reconocimiento que los hombres".

Carolina España ha defendido "un feminismo positivo e integrador, que no separa ni pelea, que no tiene color político ni bandera". La consejera se ha manifestado "convencida de que la igualdad la deben trabajar por igual hombres y mujeres. Los hombres también son fundamentales para acabar con la brecha de género". Asimismo, se ha referido también a la "inspiración de las grandes mujeres que me han acompañado a lo largo de mi vida, como Celia Villalobos, que era alcaldesa de Málaga cuando empecé mi andadura política en el cargo de concejal de la ciudad; o Fátima Báñez, con la que tuve el privilegio de trabajar siendo ella ministra en la reforma laboral y de las pensiones en el Congreso de los Diputados".

Pero también, ha dicho Carolina España, "he aprendido mucho de algunos grandes hombres, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que confió a esta mujer una Consejería de tanto peso en el Gobierno de la Junta de Andalucía como es la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Es una Consejería con cerebro, corazón y músculo, en la que hay muchas mujeres en los puestos de responsabilidad, en la que mujeres y hombres trabajamos codo con codo y en igualdad para lograr las metas".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha destacado, en este sentido, algunos de los avances que se han registrado en Andalucía, donde se ha reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres de 2018 a 2023 en casi cinco puntos (al pasar del 24,44% al 18,78%), hay un 15,8% más de mujeres trabajando y un 11,2% menos de desempleadas, o donde la presencia de la mujer en el sector de la I+D+i ha crecido un 19,9%. También ha destacado la consejera que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más mujeres en puestos de dirección en España.

Carolina España se ha referido a algunas de las herramientas con las que el Gobierno andaluz está afrontando el reto de reducir las diferencias que aún existen entre hombres y mujeres, como "la Primera Estrategia de Conciliación en Andalucía para el periodo 2022-2026, las campañas de conciliación y corresponsabilidad en colegios y en hogares, o el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad que estamos impulsando con la FAMP para promover igualdad de oportunidades en los 785 municipios andaluces".

En este sentido, la Junta de Andalucía trabaja en diferentes frentes para avanzar en igualdad, desde medidas para promover la conciliación de la vida familiar y laboral a medidas para facilitar el acceso al empleo, pasando por otras de protección para las víctimas de violencia de género, para facilitar el emprendimiento o para hacer frente al reto demográfico.

Carolina España se ha referido en particular a las medidas impulsadas por su propia Consejería. "Beneficiamos a mujeres víctimas de violencia de género en el IRPF con deducciones de un 15% en alquiler de vivienda, contamos con deducciones por nacimiento o adopción de hijos de 200 euros (que se duplican en municipios con riesgo de despoblación), deducciones por familia numerosa, para familias monoparentales, por ayuda doméstica, por gastos educativos", ha anotado.