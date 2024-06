La Cámara de Comercio galardona a cuatro empresas, otorga seis premios aniversario y reconoce a un empresario

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de Sevilla ha entregado este jueves sus galardones en la V Edición de la Noche de la Economía y las Empresas, durante un emotivo encuentro celebrado en el Teatro Cartuja Center Cite. El acto ha contado con el patrocinio de Caixabank y la colaboración de Antea Prevención, Garántia y Cremades & Calvo Sotelo.

En esta ocasión, se han otorgado cuatro reconocimientos a empresas sevillanas, un reconocimiento a la trayectoria empresarial y seis 'premios aniversario', según informa en una nota de prensa la Cámara de Comercio.

Las cuatro empresas galardonadas han sido Scalpers (Premio a la internacionalización), Galgus (a la innovación, Covermanager (a la startup) y Antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla (al proyecto emblemático).

Por sus aniversarios han sido premiadas las firmas Grupo Más, Grupo Concesur y Goya España --las tres por su 50º aniversario--; Casa Robles --que cumple 70 años--, Cruzcampo --su 120º aniversario-- y Gordillo's Cal de Morón, en este caso por sus 150 años de vida.

Además, se ha entregado un reconocimiento a la trayectoria empresarial a José Luis Manzanares Japón, presidente y fundador de Ayesa.

El encuentro ha estado presidido por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el tercer teniente de alcalde y presidente del Pleno del Ayuntamiento, Álvaro Pimentel; y la directora general de Cámara España, Inmaculada Riera.

Como patrocinadores del evento, han asistido el director de Banca de Empresas en Andalucía Occidental de Caixabank, Guillermo Martín; la directora Comercial de Caixabank en Sevilla, Ana Belén Morales; el presidente de Antea Prevención, Joaquín Caro Ledesma; el director general de Garántia, Antonio Vega; y el socio director de Cremades & Calvo Sotelo, Francisco José Fernández.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha destacado que con las distinciones otorgadas en este aniversario, "pretendemos reconocer el trabajo bien hecho por empresas que han demostrado su valía en áreas diversas y que destacan en sectores señeros de nuestra economía".

Así, ha elogiado la labor de los empresarios. "Sois los verdaderos generadores de empleo, y riqueza gracias a vuestro esfuerzo y arrojo, y a vuestro compromiso con la sociedad demostrais, dia a dia, que sois capaces de salir de las difíciles situaciones que os toca vivir", ha expresado Herrero. Finalmente, ha tenido palabras de agradecimiento por "la confianza depositada por las 290 empresas que forman parte del Club y de la Fundación Cámara, por permanecer fieles a nuestra institución".

Por su parte, el tercer teniente de alcalde y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha explicado que "en la Noche de la Economía y las Empresas tenemos la mejor muestra de la profesionalidad, la capacidad y el potencial del sector empresarial sevillano y no se me ocurre mejor anfitrión que la Cámara de Comercio, una entidad fundamental para la economía sevillana". "Con su labor, la Cámara no sólo presta asesoramiento a las empresas sevillanas como lugar de encuentro e información a los empresarios, sino que desarrolla una labor imprescindible en la atracción de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Sevilla".

Por último, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha cerrado el encuentro y en su discurso ha recalcado que "la Administración pública no puede ir por una acera y la empresa privada por la otra", defendiendo la "colaboración público-privada para que la sociedad avance", al mismo tiempo que ha agradecido la labor de las empresas andaluzas por "el tesón, el trabajo y la cultura empresarial" que defienden.

El consejero ha puesto en valor los hitos en el ámbito empresarial que el gobierno de Juanma Moreno está consiguiendo. Así, ha destacado que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma con más empresas de España, con más empresas inscritas en la Seguridad Social en mayo con 250.302, lo que representa el mejor registro para dicho mes desde 2013, o que sea la comunidad que está liderando el descenso del paro interanual en España en términos absolutos. "Hoy Andalucía es un valor seguro para las empresas porque hay estabilidad institucional y seguridad jurídica", ha sentenciado.

El encargado de hablar en nombre de los premiados ha sido el fundador y presidente de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, que ha agradecido el reconocimiento en nombre de todos los premiados y ha aplaudido "el apoyo público de la Cámara a las empresas en una época en la que está de moda un ambiente de maltrato empresarial. No me cabe la menor duda de que las empresas son los motores del desarrollo de los países. Constituyen el ejército de la batalla económica que debemos librar cada día si queremos estar a la cabeza en el bienestar de nuestros ciudadanos. Criticarlas y dificultar su actividad es poner en riesgo el futuro de nuestra gente. Es una señal típica de los pueblos que están en decadencia", ha añadido.