La bailaora Yerbabuena señala la "falta de interés" por el flamenco en España: "No hay programación en los teatros"

CARMONA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La coreógrafa y bailaora de flamenco Eva 'Yerbabuena' ha asegurado que en España "no hay teatros públicos que tengan durante todo el año una programación de flamenco", por lo que existe una "falta de interés" por este arte a nivel cultural en la sociedad española y que "dependemos de tres festivales que se celebran cada año o cada dos años".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en el curso de verano 'El flamenco, imagen de España en el mundo', dirigido por el doctor e investigador Ildefonso Vergara Camacho y que ha finalizado este viernes en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

Ha matizado que en nuestro país no hay "tanto interés por el flamenco como se quiere aparentar tener" ya que "muchos cantaores no pueden grabar con discográficas porque éstas buscan otra cosa" y que a la gente le interesan más "otras tendencias actuales". Sin embargo, ha defendido que fuera de España existe un "gran respeto" por el flamenco ya que el público extranjero "llena los teatros y lo aclama", añadiendo que, además, "no es algo nuevo que el flamenco interese y se respete fuera del país. Ha ocurrido de toda la vida".

Para ella, el flamenco es "un medio de lenguaje especial, universal, muy directo" y que es "más de sentirlo que de entenderlo", además de ser su medio de vida. También ha afirmado que es un arte "que no se deja de aprender nunca y que cada día hay un aprendizaje nuevo, en todos los sentidos" y que su evolución es "casi mágica" porque no es algo "que se pueda controlar, sino que depende de las situaciones que cada uno viva".

Ha declarado que se encuentra "entre ambas generaciones de bailaores, la que la precede y la actual" y que intenta "ser fiel" a cómo conoció el flamenco y conservar lo que ella considera los "valores prioritarios y vitales" sobre este arte, aunque "valorando también lo nuevo que se aporta" y procurando "verlo, sentirlo y exponerlo de la forma más personal posible". "El flamenco es el flamenco", pero su percepción depende de "cómo lo exprese cada uno", ha apuntado.

Para terminar, ha añadido en cuanto a su difusión que "es necesario que las artes se muevan por redes sociales", aunque no se ha mostrado muy partidaria de esta forma de promoción ya que "es una herramienta que hace ver algo de una manera que no es" y que se suple mucho "el estar en redes a ver un espectáculo en directo", pero que, también gracias a las redes sociales, "se está más informado que antes", ha concluido.