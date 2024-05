El Ayuntamiento prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el Sevilla FC - Granada

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla establecerá un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo del encuentro que disputarán este domingo el Sevilla FC contra el Granada CF en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el barrio de Nervión.

En este sentido, Tussam reforzará la oferta con 16 vehículos adicionales que prestarán servicio en las líneas C1, C2, 5, 27, 28, 29 y LN que circulan por las inmediaciones del estadio sevillista, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Como en anteriores encuentros, a la finalización del partido prestará servicio una lanzadera que une Nervión con Pino Montano. Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Eduardo Dato, efectuando posteriormente las paradas de la línea LN, únicamente como paradas de bajada. En concreto, efectuará paradas en Kansas City, Manuel del Valle, Parque Doñana, Mar de Alborán y Agricultores.

También varios autobuses vacíos de cada una de las líneas esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas de Luis Montoto (líneas 5, 27 y 29), Kansas City (líneas 28, C2 y LN) situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el partido.

En cuanto al tráfico en los aledaños del Sánchez Pizjuán, desde las 17,00 horas estarán montados los dispositivos. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas "no sea excesiva", si bien "no más tarde de las 19,00 horas". Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del estadio. Por otro lado, se seguirá viendo afectado en la actualidad por las obras del Corredor Verde y de la ampliación del Metrocentro, que se están ejecutando en las Avenidas de Ramón y Cajal y San Francisco Javier. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

Como ya anunció el Ayuntamiento en el inicio del campeonato liguero, los entornos de los estadios Ramón Sánchez Pizjuán y Benito Villamarín cuentan con un Plan Especial de Movilidad que servirá de base para plasmar las medidas fundamentales a adoptar, "con objeto de garantizar la seguridad y mejorar la fluidez del tráfico en el entorno de los estadios del Sevilla y el Betis".

Estos planes especiales, elaborados por los técnicos de la Delegación de Movilidad, se publican en la página web del Ayuntamiento. Su objetivo es "facilitar a los ciudadanos sus desplazamientos por la ciudad en los días de partido y contribuir así al buen funcionamiento de las disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades públicas, así como mejorar la fluidez del tráfico", según ha explicado el Consistorio.

Asimismo, ha detallado que la activación del dispositivo conjunto con Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 18,00 horas.

Desde que se inicie el dispositivo, el acceso y salida a los centros comerciales para El Corte Inglés y Nervión Plaza será el siguiente: en el caso de El Corte Inglés, el acceso se realizará por la calle Luis Montoto (sentido desde centro hacia avenida De Andalucía), calle José Luis de Casso, calle Rico Cejudo hasta la entrada al parking existente en calle Benito Mas y Prats; la salida del mismo se realizará por calle Benito Más y Prats hacia Luis Montoto en sentido contrario por carril habilitado a tal efecto. Mientras, en Nervión Plaza el acceso y salida del mismo se realizará por la Avenida de Eduardo Dato.

En materia de limpieza, Lipasam contará con 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro. Asimismo, al término del partido, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El dispositivo finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio que suelen ser las más transitadas.