El Ayuntamiento defiende la licitación del centro Remo Guadalquivir y busca "acuerdos" en favor del club

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla ha defendido este lunes que la licitación de las instalaciones municipales Remo Guadalquivir "tiene todas las garantías" y, ante las críticas del concejal Ismael Sánchez (IU) vía comunicado y del socialista Nacho González vía vídeo en la red social X, ha asegurado que "en marzo de 2022, no se tramitó la prórroga del contrato de concesión ante el deseo expreso y por escrito del propio Club" Remo Guadalquivir 86, entonces concensionario y que concurrió a la mencionada nueva licitación, pero fue excluida de la misma "por haber presentado la oferta de manera manual y no electrónica, como se exigía en los pliegos que rigen el procedimiento de licitación", según figura en un acta municipal.

La concejala popular de Cultura y Deportes, Minerva Salas, ha afirmado que "en marzo de 2022, no se tramitó la prórroga del contrato de concesión ante el deseo expreso y por escrito del propio club".

En esta línea, Salas ha señalado que, "un año después, en marzo de 2023, el gobierno del socialista Antonio Muñoz inició un nuevo procedimiento de licitación y la propuesta de la empresa adjudicataria (hasta entonces, el Club Remo Guadalquivir 86 no fue aprobada por la mesa de contratación por no cumplir con las bases y el procedimiento de licitación al no realizarse telemáticamente como estaba establecido en los pliegos técnicos".

El club, posteriormente, una vez adjudicada la concesión a TodoDeporte 2000 Gestión de Instalaciones, había pedido desistir de dicha licitación por "no haberse producido resolución del contrato de fecha de 10 de octubre de 2019 y por tanto encontrarnos dentro del periodo de prórroga que el citado contrato posibilitaba y que no concluirá hasta el próximo 10 de octubre de 2024"; extremo finalmente descartado por el IMD.

Según Salas, "esta empresa no recurrió entonces el pliego de contratación y la mesa de contratación, siguiendo el curso del procedimiento iniciado en mayo de 2023, adjudicó el uso de la instalaciones a otra entidad concesionaria", en concreto TodoDerporte 2000.

Así, Minerva Salas ha señalado que "en este contexto, desde el IMD hemos planteado diversos acuerdos entre el Club de Remo Guadalquivir y la nueva empresa adjudicataria para encontrar la mejor solución posible. Seguimos a disposición de la entidad concesionaria".

Para finalizar la edil ha pedido al PSOE que "deje de mentir a los ciudadanos y no utilice el deporte y a los clubes para tapar su nefasta gestión en sus ocho años de Gobierno".