El Ayuntamiento afea al PSOE que cree "una alarma donde no la hay" con la plaga de los naranjos

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha pedido al PSOE que "no creen una alarma donde no la hay" en relación a las críticas vertidas por el grupo municipal socialista acerca de una supuesta plaga en los narnajos, que "se estaría extendiendo por diversos barrios ante la falta de tratamiento", ya que se trata de una cuestión "que ocurre cada año, habitual con estas temperaturas y humedad y, que no afecta en absoluto al arbolado".