Aspirante a rector de la US propone una "reforma urgente" de los criterios para postularse y ponderar el voto

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El catedrático y aspirante a rector de la Universidad de Sevilla (US) Manuel Marchena ha emitido este martes un comunicado en el que critica que el actual rector, Miguel Ángel Castro, haya "retrasado 450 días la reforma del Estatuto vigente" de la institución, por lo que propone "una reforma urgente" basada en dos aspectos: "los criterios para presentarse a rector y la ponderación de los porcentajes para la votación por sufragio general", ha precisado.

"La situación de la Universidad de Sevilla es lesiva para una comunidad de más de 70.000 personas debido a que el actual rector no ha realizado bien sus funciones de gobierno al retrasar 450 días la reforma del Estatuto vigente durante las últimas décadas ya caduco", comienza el comunicado de Marchena, que añade que "no es admisible que una comunidad universitaria seria y rigurosa tenga que estudiar, discutir, alegar y aprobar una reforma de los estatutos a toda velocidad, sin mesura, sin debates enriquecedores, sin entrar en el fondo de lo que realmente demanda la US en la actualidad y con 'agosticidad' y alevosía en los plazos al imponer el mes de agosto como hábil para realizar las alegaciones".

El catedrático considera que "esta táctica de demora no debe producir el retraso de las elecciones porque generaría un caos gubernativo muy dañino para la US por su falta de credibilidad", por lo que "procede realizar una reforma urgente de los dos aspectos determinantes para las elecciones por sufragio general ponderado que son: reformar los criterios para presentarse a rector y la ponderación de los porcentajes para la votación por sufragio general".

Marchena ha añadido que "el resto de la reforma de los estatutos se deben realizar en el primer año del nuevo equipo de gobierno de la US que salga de las urnas en enero de 2025". El aspirante deja claro que "desde abril de 2024 --que inicié el camino como candidato a rector de la US-- he aumentado mi compromiso de esforzarme al máximo para un cambio real que mejore la gestión de la US y la vida del alumnado, profesorado y todo el personal técnico y administrativo".

Por último, recalca que "en este inicio de curso 2024-2025, que va a ser decisivo para el futuro de nuestra querida Universidad de Sevilla, trabajamos en los siguientes puntos de acción: alegaciones a la reforma de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, reforma urgente, defensa de los derechos del alumnado, y retomar las reuniones con los directores de departamentos", ha concluido Marchena.