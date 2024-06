Arranca un nuevo programa para formación en reciclaje profesional con 34,6 millones

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empleo Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden reguladora y la convocatoria ( https://lajunta.es/4umkc ) de una nueva orden de subvenciones para financiar cursos destinados al reciclaje profesional mediante la cualificación y recualificación de la población activa, y que cuenta con 34,6 millones de euros financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los fondos Next Generation.

En concreto, la orden, en régimen de concurrencia no competitiva, especifica que está destinada a regular las bases de la concesión de subvenciones destinadas a la formación no formal y vinculada a cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en sectores estratégicos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por los fondos europeos Next Generation EU, según ha detallado la Junta en un comunicado.

En concreto, estas subvenciones se acogen al componente 20 que regula el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto la inversión referida al 'reskilling' (acciones formativas destinadas a la recualificación profesional para desarrollar trabajados distintos en una nueva ocupación) como al 'upskilling' (capacitación para mejorar las competencias profesionales de un trabajador en su puesto de trabajo actual).

Las acciones formativas, que están dirigidas a trabajadores en activo, podrán ser solicitadas tanto por empresas como por asociaciones empresariales, entidades de formación y entidades sin ánimo de lucro. De hecho, se establecen cuatro distribuciones de los fondos presupuestados.

La primera distribución, de un 20% (6,92 millones), es para proyectos presentados por empresas para la formación de sus trabajadores, que permitan la actualización de sus competencias profesionales o la adquisición de otras nuevas. Las empresas podrán ser de titularidad de personas físicas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras formas jurídicas, y las ayudas que podrán solicitar no podrán exceder de un millón de euros.

En segundo lugar, se destina un 40% del presupuesto (13,8 millones) a proyectos que presenten agrupaciones de empresas, asociaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades sectoriales que representen o agrupen a empresas. Estos proyectos deberán incluir un grupo no inferior a 20 trabajadores de distintas empresas, con un tope máximo de tres millones de euros en la subvención solicitada.

La tercera distribución de un 30% de los fondos (10,3 millones) se dirige a entidades de formación que presenten propuestas para trabajadores en búsqueda de empleo que necesiten actualizar sus competencias profesionales o adquirir otras nuevas, y que cuenten con centros en Andalucía si optan por la formación mixta que incluya modalidad presencial. En este caso, al igual que en el de las empresas, las ayudas que podrán solicitar no podrán exceder de un millón de euros.

Por último, se destinan un 10% de los fondos (3,46 millones) a proyectos presentados por entidades sin ánimo de lucro que supongan la formación de trabajadores en búsqueda de empleo y colectivos de especial vulnerabilidad, y que tengan centros de trabajo en Andalucía, sin que puedan participar aquellos trabajadores ocupados que no pertenezcan a colectivos de especial vulnerabilidad. En este caso, el tope de la ayuda se fija en los 400.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes se inicia a partir de hoy 7 de junio y hasta el 31 de agosto de este año, para unas acciones formativas que oscilarán entre las 30 y las 60 horas, con un coste por personas formada que oscila entre los 245 y los 549 euros dependiendo de la duración, y que podrán ser presenciales (con un máximo de 30 alumnos por curos), semipresenciales o por teleformación (con un máximo de 80 alumnos por curos).

Materias En cuanto a las materias, podrá corresponder a ámbitos transversales y que se consideran prioritarios en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional, entre ellos los relativos a la digitalización aplicada o a la sostenibilidad medioambiental, y a sectores estratégicos también incluidos en el Plan.

En concreto, en cuanto a digitalización aplicada se contemplan las siguientes actividades: nueva tecnología avanzada de la información; máquinas-herramienta automatizadas y robótica; equipos aeronáuticos; equipo de transporte ferroviario moderno; vehículos basados en energía y equipos nuevos; maquinaria agrícola; nuevos materiales; biofarmacia y productos médicos avanzados; cadena de consumo: fabricantes y distribuidores.

Con respecto a 'competencias y empleos verdes', se recogen las siguientes familias: agraria, energía y agua, marítima pesquera, industrias alimentarias, industrias extractivas, hostelería y turismo, transporte y mantenimiento de vehículos, comercio y marketing, química y sanidad. Junto a estos, incluidos todos en los sectores estratégicos, se suman los "servicios de atención a personas".

Las solicitudes para acogerse a estas subvenciones se presentarán exclusivamente de forma telemática a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios disponible en 'https://lajunta.es/4umka'.