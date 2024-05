Anuncian movilizaciones en Amaya para reclamar el complemento de antigüedad y la Junta reitera su "compromiso"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

CCOO, UGT, UITA y CSIF han anunciado este jueves movilizaciones ante la "falta de respuesta" del Gobierno andaluz para que la plantilla de Amaya recupere el complemento de antigüedad. Las protestas se llevarán a cabo el próximo 27 de mayo en el Cedefo de Cabezudos (Huelva), coincidiendo con la presentación del Dispositivo Infoca 2024; y el 7 de junio a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla.

La Junta de Andalucía explica a Europa Press que "sigue buscando puntos de acercamiento" en materia del complemento y aclara que "se ha contado con todos los sindicatos de Amaya con participación en el comité intercentros, manteniendo encuentros bilaterales con cada uno de ellos y reuniones conjuntas para avanzar en una propuesta que siente las bases para una negociación final viable". La Junta, por tanto, "mantiene su postura y desea que finalmente haya un acuerdo para el reconomiento de la antigüedad de los trabajadores", apuntan fuentes de la Consejería.

En una nota de prensa conjunta, los sindicatos han recordado que existe un "compromiso" por parte del Gobierno andaluz para que los trabajadores de la agencia recuperen la antigüedad que "sigue sin materializarse", por lo que CCOO, UGT, UITA y CSIF "llevaremos a cabo las acciones necesarias". Las cuatro organizaciones sindicales han manifestado que "pasado un periodo de tiempo razonable, es necesario continuar avanzando en los compromisos adquiridos para recuperar la antigüedad de la plantilla de Amaya y que se materialice lo ya ha anunciado".

Desde los sindicatos se ha recordado que el pasado mes de marzo "se llegó a un consenso para la recuperación de la antigüedad en Amaya, quedando pendiente de ser estudiada por la Consejería de Hacienda". Tras "varias semanas de espera", UGT, CCOO, UITA y CSIF solicitaron el 23 de abril al nuevo secretario general de Interior una reunión en la que pedían "específicamente" que se les trasladara el estado de las conversaciones con Hacienda. Una reunión que ha tenido lugar el 21 de mayo y en la que se ha trasladado que "el compromiso del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sigue en pie, pero que aún no tienen una respuesta concreta al documento remitido por las organizaciones".

Ante esa situación, las cuatro secciones sindicales han considerado que "se ha dado un margen de tiempo más que prudencial y que ya es hora de tener una respuesta concreta, por lo que nos vemos obligados a comenzar con las acciones que sean necesarias para que el Gobierno de la Junta entienda que no vamos a permitir que siga jugando con estos trabajadores y trabajadoras", han reseñado.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la plantilla para que se sumen a las movilizaciones y "dejarle claro al Gobierno andaluz que lucharemos por la recuperación de la antigüedad porque no es sólo una demanda justa, sino también un pilar esencial para mantener la moral, la confianza y la estabilidad laboral de la plantilla y de la propia Agencia".

Asimismo, las organizaciones han avanzado que "mientras no se resuelva la retribución de la antigüedad, no seremos partícipes, ni asistiremos a ninguna convocatoria relacionada con la reorganización del Dispositivo Infoca y la futura Asema, velando escrupulosamente por el cumplimiento estricto del convenio colectivo y no permitiendo la modificación de las condiciones de trabajo".