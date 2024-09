Antonio Canales anuncia su retirada de los escenarios con su último espectáculo 'Fin de Fiestas' en 2025

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El bailaor sevillano Antonio Canales ha anunciado su retirada a sus 62 años con su último espectáculo titulado 'Fin de Fiestas' cuya programación recorrerá toda la geografía española este próximo año 2025, mientras que en 2026 lo hará por festivales internacionales como broche de oro a su carrera como intérprete.

Así lo ha anunciado el propio artista en una entrevista en el programa Las siete de la cadena 7TV, consultada por Europa Press, quien ha señalado que el ocaso de su carrera se acerca porque continuar "lo que hace es esforzar la máquina en contra del tiempo", pues "ahora para bailar me llevo tres días bebiendo sólo isotónicos y andando diez kilómetros".

Canales ha anunciado este "hasta pronto", del cual ha destacado que "me voy feliz y sin trauma", al tiempo que ha aclarado que seguirá escribiendo y dando conferencias, así como visitando diversos programas. Además, ha insistido en que "por supuesto, iré al ballet nacional porque tengo que estar comprometido con el ballet, la cultura de mi tierra y Andalucía".

Asimismo, el artista ha expresado que "no me imaginaba cuando salí de aquí tan jovenzuelo para el Ballet Nacional toda esta vida mía" que "al final se iba a crear un estilo canalista y que yo iba a dar tanto de sí". De igual forma, ha agregado que este hecho también "es una responsabilidad, pero dulce, y yo quiero irme feliz, no amargado".

Con respecto a este nuevo espectáculo, Canales ha avanzado que "es un máquina" que lleva más de un año en ejecución que parará en diferentes ciudades "uno o dos día dependiendo del volumen que tenga". "Esta obra va a ser para mí muy fuerte, desgastante y lo voy a dar todo" porque "es un el fin de fiesta de mi vida", ha concluido.