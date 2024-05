Andalucía prevé para este verano 21,5 millones de pernoctaciones, un 7% más que en el mismo periodo de 2023

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha adelantado este jueves que la comunidad andaluza espera contabilizar este próximo verano 1,5 millones de pernoctaciones más que en el mismo periodo de 2023, lo que equivale a un 7% de incremento, hasta alcanzar los 21,5 millones de estancias. Las primeras estimaciones de la campaña estival de 2024 --a la espera de las estadísticas oficiales del mes de junio-- apuntan a que el grado medio de ocupación en los hoteles estará en torno al 68%, porcentaje que baja al 53% en el caso de las viviendas de uso turístico.

Así lo ha expuesto el consejero Bernal en su comparecencia en la comisión de turismo en la que, a petición de Vox, Por Andalucía y PSOE, ha avanzado las previsiones turísticas para este 2024, en el que ha sostenido que se espera "un buen verano". Para el tercer trimestre del año --de julio a septiembre--, se van a ofertar alrededor de 34.000 vuelos con destino a Andalucía, lo que implica una oferta global al destino andaluz "superior a los seis millones de asientos, la más alta de toda la serie histórica".

Esto supone, en palabras de Arturo Bernal, un incremento en el número de asientos del 9% en comparación al verano de 2023 y de un 17,5% sobre el registro previo a la pandemia que es el que "estamos superando ampliamente". En cuanto a los vuelos que se van a ofertar este verano, el incremento con respecto a la campaña estival de 2023 es de un 8%, con crecimientos de dos dígitos en mercados cercanos tales como Francia, donde la subida será de un 22%; de un 19& en Italia; y de un 12% en el caso de Alemania y Portugal. Si las previsiones se cumplen, ha señalado Bernal, Andalucía podría cerrar el año por encima de los 35 millones de turistas.

"Reconozco, y todo el mundo reconoce, que tenemos amplias zonas y áreas de mejora. Hagámoslo desde la responsabilidad, trabajemos conjuntamente, y espero que con ustedes, desde la responsabilidad y no desde visiones apocalípticas que pongan en la picota, una y otra vez, a la actividad turística. Eso no se le ocurre a nadie. Mire, no se le ocurre ni al que asó la manteca. En ninguna parte del mundo nadie atenta contra su principal actividad. Los problemas se reconocen, se analizan y se resuelven con visión de construcción, no con visión de supresión y con visión apocalíptica de cargarse al Gobierno que está produciendo todas esas mejoras y todos esos cambios en la estructura productiva", ha exigido el consejero a los grupos políticos.

De hecho, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha tachado los datos expuestos por el consejero de "triunfalistas" frente a un turismo que "deja sin vivienda a los jóvenes o que provoca desahucios". Ha alertado de las "ciudades decorado" que se están alimentando con un turismo que "genera tensiones" y deja "sin vida los centros históricos" de las ciudades.

Por parte del PSOE, la diputada Isabel Aguilera ha remarcado que los socialistas "queremos que el turismo siga siendo un sector económico clave" pero se ha quejado de la "falta de planificación", lo que hace que "corramos el riesgo de la saturación". "¿Cuántos visitantes son los que cree que puede recibir Andalucía?", le ha preguntado al consejero, al que ha afeado el "teatro" en relación con la encuesta de la Junta en la que se recoge que sólo un 16% de los andaluces apoyarían una tasa turística. El PSOE ha calificado esta encuesta de una "maniobra de distracción" para "pasar por alto y tratar de ocultar" la responsabilidad del Gobierno andaluz en la planificación del sector.

El diputado de Vox José María Ortells ha acusado a la Junta de "coquetear con la tasa turística, que no la vamos a apoyar" y ha avisado de la falta de presupuesto en materia de conservación del patrimonio. El parlamentario del PP Francisco Javier Oblerá ha acusado a los grupos de la oposición de "fatalismo" frente al "realismo de los datos" desglosados por el consejero Arturo Bernal. "Los turistas no son Atila", ha sentenciado el diputado 'popular'.

LOS TURISTAS EXTRANJEROS GASTAN UN 40% MÁS ENTRE ENERO Y MARZO DE 2024 RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2023

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha hecho un balance del comportamiento de la industria turística en lo que va de año y ha dado nuevos datos sobre la previsión de visitantes de cara a este ejercicio."Hemos apostado por un turismo sostenible, innovador, resiliente, de calidad, así como una estrategia decidida por la cohesión territorial para mejorar la competitividad de Andalucía", ha subrayado Bernal en su intervención.

En estos tres primeros meses del año el gasto total de los turistas extranjeros que han visitado Andalucía ha superado los 3.300 millones de euros, lo que supone un 40% más que en el mismo periodo de 2023. "Cada vez son más los datos que nos demuestran que la estacionalidad en nuestro destino es cada vez menor. Gracias a la inteligencia de negocio estamos siendo capaces de atraer a visitantes con mayor capacidad de gasto y que viajan en la época del año que más nos interesa", ha destacado el consejero.

Los buenos datos que ofrece la industria turística en Andalucía y esa desestacionalización han propiciado también una menor inestabilidad laboral. La tasa de temporalidad de la industria turística andaluza se ha mantenido en torno al 40% entre los años 2008 y 2013. Sin embargo, en 2022 y 2023, se reduce hasta situarse en el 27,0%, su nivel más bajo. "Que las visitas se repartan a lo largo del todo año está permitiendo que los trabajadores no tengan que buscar empleo en otros sectores en lo que antes llamábamos temporada baja", ha apuntado Bernal y recogido la Junta en una nota de prensa.

Durante el pasado año se produjo un mayor crecimiento en relación con las pernoctaciones hoteleras y llegada de pasajeros en el primer y cuarto trimestre, "ello nos ha supuesto que contemos con la cifra de estacionalidad más baja desde el año 2008. Pese a ser uno de los principales destinos del país, no tenemos ninguna localidad entre las 20 primeras con mayor tensión del turismo sobre la población local", ha señalado el titular de Turismo, Cultura y Deporte.

Asimismo, el consejero ha valorado los buenos resultados de la campaña AndalusianCrush "donde hemos puesto el énfasis en los elementos esenciales de nuestra cultura e identidad. Ofrecemos la oportunidad de descubrir, vivir y disfrutar de experiencias que sólo en Andalucía se pueden disfrutar".