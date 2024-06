Por Andalucía pide desde el Parlamento la aprobación de la tasa y un plan de inspección de viviendas turísticas

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El grupo Por Andalucía tiene previsto defender este lunes en la comisión de Turismo, Cultura y Deporte del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) relativa a política en materia de turismo con la que, entre otras cuestiones, plantea instar a la Junta a aprobar la conocida como 'tasa turística' y un "plan de inspección" en torno a las viviendas y los alojamientos con fines turísticos.

Son algunas de las reivindicaciones incluidas en esta iniciativa, consultada por Europa Press, con la que, de entrada, Por Andalucía propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "elaborar un plan estratégico, en materia de turismo, para reducir la estacionalidad, los impactos negativos en la economía y el empleo que genera la misma, así como los que produce el turismo de masas".

De igual modo, la iniciativa plantea que el Parlamento inste a la Junta a "poner en marcha un plan de inspección al objeto de constatar si las viviendas y alojamientos con fines turísticos están dadas de alta como tales en el correspondiente registro y cumplen con la normativa, dotándolo con un cuerpo de inspección con suficientes medios para responder al interés general a preservar".

Asimismo, Por Andalucía quiere que la Cámara autonómica emplace al Gobierno del PP-A a "elaborar una norma que obligue a los portales inmobiliarios a exigir comprobación de que la vivienda o alojamiento turístico que publicita goza de los permisos correspondientes, expedidos por la Junta de Andalucía, como condición ineludible para poder incluirlo entre sus ofertas".

"La aprobación de un plan específico, con dotación presupuestaria, para el fomento de un turismo sostenible medioambientalmente", es otra de las reclamaciones de esta PNL cuyo debate está incluido en el orden del día de la sesión de la comisión de Turismo que se celebra este lunes, 10 de junio.

Concretamente, el grupo que aúna a Podemos, IU y Más País Andalucía en el Parlamento autonómico propone que la Junta incluya en dicho plan para el fomento de un turismo sostenible medioambientalmente "un estudio provincializado del impacto medioambiental del turismo; una línea de subvenciones a las pequeñas y medianas empresas para acometer las mejoras necesarias en sus infraestructuras y servicios en términos de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental", y "una oficina de asesoramiento para empresas en materia de sostenibilidad medioambiental".

SELLO DISTINTIVO DE CALIDAD TURÍSTICA

De igual modo, Por Andalucía defenderá este lunes que el Parlamento inste a la Junta a crear "un sello distintivo de calidad turística, que certifique la calidad de tres elementos", comenzando por el "empleo para aquellas empresas del sector que cuenten con Plan de Igualdad, aun cuando la ley no les obligue a ello, y tengan prácticas respetuosas con la conciliación de la vida personal y laboral, además de cumplir con la normativa en vigor en cuanto a jornada laboral, cumplimiento de los convenios colectivos y obligaciones con la Seguridad Social".

También propone que dicho sello de nueva creación certifique "la calidad medioambiental para aquellas empresas del sector que utilicen energías renovables y sean respetuosas con el medio ambiente en el desarrollo de su actividad empresarial, reciclando o reutilizando materiales, teniendo planes de ahorro de agua, hayan reducido las emisiones de carbono, etcétera".

Y, en tercer lugar, Por Andalucía plantea que dicho sello distintivo reconozca "la calidad, desde el punto de vista de la habitabilidad", de "empresas o instalaciones que no afecten de manera negativa a la convivencia por situarse en zonas no saturadas, no produzcan ruidos molestos o no rompan con la estética de la zona en la que se sitúen".

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PATROCINIOS

Por otro lado, la PNL objeto de debate propone instar a la Junta a "reducir a la mitad el gasto en publicidad institucional de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte, y emplear esos fondos en un plan de desarrollo del turismo en pequeños y medianos municipios del medio rural".

También, que el Gobierno andaluz cree "un mecanismo participativo para la adjudicación de los patrocinios que se gestionan y deciden desde la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte".

Respecto a la "tasa turística", Por Andalucía defiende su solicitud de aprobación en esta comunidad autónoma como herramienta que "sirva para potenciar las políticas públicas destinadas a paliar los impactos negativos que la actividad turística genera en las ciudades, el medio ambiente y el patrimonio natural de Andalucía, y provoque la pedagogía colectiva de que todas las personas usuarias de la ciudad o del patrimonio natural contribuyen al mantenimiento de los servicios que hacen posible dicho uso".

Finalmente, la iniciativa propone que el Parlamento inste a la Junta a "reforzar las políticas destinadas a favorecer el disfrute y descubrimiento de Andalucía por parte de los andaluces a precios asequibles, especialmente a aquellos sectores sociales que no tienen un alto nivel adquisitivo", como "jóvenes, mayores, personas con discapacidad".

Al hilo, Por Andalucía defiende que "la Consejería de Turismo ha de potenciar, al menos, la acción coordinada con aquellos centros directivos que gestionan equipamientos turísticos dirigidos a estos colectivos, como son las residencias de tiempo libre y los albergues juveniles, cuyo margen de mejora es amplio para cumplir su fruición social".

LOS "EFECTOS NEGATIVOS" DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el grupo Por Andalucía reconoce que "la industria del turismo es, en muchas zonas, el principal y único motor económico del que viven miles de familias andaluzas", genera "importantes" beneficios económicos y contribuye a la "difusión" de la cultura de la región, pero también acarrea "importantes efectos negativos".

Así, desde Por Andalucía sostienen que "estamos viviendo en un entorno cada vez más orientado al turista que expulsa a los ciudadanos de sus barrios tradicionales, un encarecimiento de los alquileres producto del desaforado y descontrolado crecimiento de las viviendas turísticas, una generación constante de ruidos y suciedad, producto de la masificación, y una presión hídrica insostenible ante una realidad de sequía estructural en nuestra región".

Esta situación, según argumenta el grupo proponente, "requiere por parte de la Administración autonómica una legislación actualizada y valiente que defienda un turismo sostenible, de calidad, respetuoso con el medio ambiente y que permita a los ciudadanos de Andalucía poder seguir viviendo en sus barrios y ciudades, una legislación que ponga en primer lugar a los andaluces".

Ante los "efectos nocivos" que genera "un turismo incontrolado", Por Andalucía concluye que "es necesario ordenar y, sobre todo, vigilar" ese turismo "mediante una inspección eficiente que garantice el cumplimiento de la ley y permita a los andaluces seguir viviendo en un entorno habitable y amigable, recuperando la vida de los barrios tensionados y el comercio local y tradicional".