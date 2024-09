El alcalde de Burguillos critica las "presiones" de KSAC y le recrimina alegaciones para "retrasar" el pago

"No me van a amedrentar. Voy a hacer todo lo posible por cumplir la sentencia", asegura el primer edil

BURGUILLOS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Burguillos (Sevilla), el popular Domingo Delgado, ha criticado este miércoles las "fuertes presiones" del fondo KSAC Europe Investments y ha asegurado que hará "todo lo posible" para el pago de los 27 millones de euros reclamados por dicha entidad merced a una sentencia judicial, avisando además de que dicho fondo ha alegado contra la reciente modificación presupuestaria para una primera entrega de 2,5 millones de euros, lo que "retrasará" el abono quizá con la pretensión de que sigan creciendo los intereses legales, según ha dicho.

Así lo ha manifestado el alcalde de Burguillos en declaraciones a Europa Press, quien tras la reciente información trasladada por KSAC y la responsable de la plataforma de subastas Procudata.com, Teresa Ramos, ha avisado de que esta última entidad "no es nadie" para intervenir porque "no es parte" en la causa judicial. Además, ha alertado de que incluso el vicesecretario general del Consistorio ha solicitado "auxilio judicial" ante las "presiones, actos desmedidos y acusaciones infundadas" procedentes de dicho fondo económico.

Y es que todo parte de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla estimatoria de la demanda de la administración concursal de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, una resolución que condena al Ayuntamiento de la localidad, como socio principal de dicha entidad pública al poseer el 993 por ciento del accionariado, a "realizar las aportaciones al capital social" de la empresa concursada por importe de más de 13,58 millones de euros.

Dicha sentencia fue después confirmada por la Audiencia de Sevilla y ya en 2022, el Tribunal Supremo acordaba no admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Burguillos contra la sentencia de la instancia provincial ratificatoria de la condena.

A SUBASTA

A partir de ahí, la administración concursal de Burguillos Natural habría sacado a subasta dicha deuda de 13,58 millones de euros del Ayuntamiento de Burguillos en el marco del concurso de acreedores de su quebrada empresa municipal, una deuda adquirida por el fondo KSAC Europe Investments por unos siete millones de euros.

Dicho fondo, como exponen fuentes del mismo, ha solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla la ejecución por la vía de apremio de la mencionada sentencia condenatoria que pesa sobre el Ayuntamiento, reclamando que le sean satisfechos unos 27 millones de euros derivados del principal de 13,58 millones, intereses legales que elevan la suma inicial hasta unos 24 millones y la cuantía restante hasta 27 millones como "margen" del transcurso de los intereses hasta la solución del asunto.

La vía de apremio, en ese sentido, incluye el embargo y subasta de bienes hasta la plena satisfacción de los derechos reconocidos a la entidad ejecutante, en este caso KSAC Europe Investments.

Al respecto, el Gobierno local del popular Domingo Delgado, alcalde de Burguillos, avisaba meses atrás de que tal extremo podría saldarse con la intervención del "75 por ciento de los bienes públicos por valor de unos 37 millones de euros" que posee el Consistorio, condenado en la sentencia ya descrita.

PRIMER PAGO

En ese sentido, Domingo Delgado ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado recientemente una modificación presupuestaria de 2,5 millones de euros para comenzar a pagar la citada deuda de 27 millones que se le reclama, avisando de que KSAC ha "formulado alegaciones", lo que "retrasará al menos 20 días" la operación, extremo que le ha llevado a sospechar que dicho fondo pretende incrementar los intereses legales que afronta el Ayuntamiento.

Y tras mencionar KSAC el Fondo de Ordenación de las Entidades Locales, un mecanismo estatal de ayuda a ayuntamientos en riesgo financiero; mediante el cual la Administración General del Estado acometería el pago de los 27 millones de euros y el Ayuntamiento habría de abonar dicha cuantía al Estado en 12 años con la obligación de implantar un "plan de ajuste" en sus gastos e inversiones, el primer edil ha dicho que dicha opción resulta "imposible".

Sobre todo porque según ha detallado, el Ayuntamiento "no cumple" requisitos como la "capacidad financiera de devolver el dinero en 12 años" o la condición de una deuda bancaria viva de más del 110 por ciento, indicativo que en el caso de Burguillos "no llega al 50 por ciento". "No cumplimos los requisitos", ha asegurado.

No obstante, ha dicho que el Ayuntamiento va solicitar su adhesión a este fondo y a otro similar también del estado, "por si sonase la flauta", pero pidiendo la medida "excepcional" de que el plazo de devolución del dinero al Estado no sea fijado en 12 años, sino "en el periodo que diga el interventor municipal según sea posible" abonar la deuda a las arcas generales. "No me van a amedrentar. Voy a hacer todo lo posible por cumplir la sentencia", ha asegurado el alcalde.