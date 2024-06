Alberto Cortés y Claudia Faci clausuran este jueves la primera edición del ciclo 'La Duda Metódica'

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El director de escena y dramaturgo Alberto Cortés y la coreógrafa y dramaturga Claudia Faci cerrarán mañana la primera edición del ciclo 'La Duda Metódica', el espacio de encuentro en torno a las artes en vivo que promueve el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música (Iaaem), entidad dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. La última cita de la temporada será este jueves 27 de junio a las 21,00 horas en el espacio Santa Lucía, sede del Cirae en Sevilla.

En una nota de prensa, la Junta ha informado que 'Contra el amante' es el título que han escogido para su encuentro en el que ambos creadores pondrán en común su visión en la escena. Para Cortés, es la exploración hacia una adultez inocente; mientras que Faci se entrega a un encuentro con el otro. En común, "mucha poesía, mucha escucha del tiempo en escena, ritmo".

La última noche en Santa Lucía permitirá al público disfrutar de la creación escénica desde otra perspectiva, escuchando en primera persona cómo los protagonistas enfocan sus trabajos. Así fue con Rocío Márquez y Carmen Camacho en su charla sobre la creación, desde la música y la poesía, de 'Tercer cielo'; Greta García y María Folgera hablaron sobre el placer y el juego en la creación mientras que David Montero y Violeta Gil plantearon la autoficción como fórmula para presentarse ante el público y volcar en el escenario o en las páginas de un libro sus vivencias.

El ciclo de encuentros cierra con un balance "muy positivo", con un "lleno total" en sus encuentros celebrados tanto en Sevilla como en Cádiz y en Vilches, ciudades hasta los que ha llegado 'La Duda Metódica' de la mano de los festivales Cádiz en Danza y Vildanza respectivamente. También en el municipio jinenese de Torres se celebrará un encuentro este fin de semana, en el marco del festival 'Sierra de Sones'.

El programa nace con intención de continuidad y sus organizadores ya están preparando una nueva edición otoño-invierno. Así lo expone Violeta Hernández, directora del Iaaem, que plantea "poner en valor la creación artística desde otra perspectiva. Queremos crear un espacio en el que artistas y profesionales de las artes en vivo nos cuenten sus dudas, idas y venidas en sus procesos creativos. Y, de alguna manera, permitir al público general acercarse de otra manera al arte".

ALBERTO CORTÉS Y CLAUDIA FACI

Director de escena, dramaturgo y performer de sus propias derivas, Alberto Cortés se licencia en la ESAD de Málaga en Dirección de escena y dramaturgia y en Historia del Arte en la UMA. En 2009 comienza su camino escénico desde una dramaturgia bastarda y periférica que se ha ido asalvajando con el paso del tiempo.

Su trabajo se ha desarrollado a lo largo de los años a través de piezas de teatro, danza, performance y también folclore, flamenco o site-specifics; acompaña procesos de otras creadoras desde la dirección y la dramaturgia e imparte talleres a modo de encuentros donde comparte las investigaciones que atraviesa. Últimamente su camino se ha detenido en la idea de entender el escenario como el espacio del deseo y en la relación romántica con el espectador.

En 2022 publica 'Los montes son tuyos' que recoge los textos de sus dos últimas piezas, 'El Ardor' y 'One night at the golden bar'. Sus piezas han estado y siguen relacionándose con diversos espacios y festivales nacionales (Teatros del Canal, Mercat de les Flors, Festival de Otoño, Dansa Valencia, BAD, Sâlmon, TNT, Teatro Central, FIT, Teatro Nacional de Cataluña o Teatro Español). Su próxima pieza, 'Analphabet', se estrenará en septiembre de 2024 en el festival TNT. A día de hoy habita su identidad siendo creador, performer, director, dramaturgo, acompañante, docente, hijo, hermano, tío, amante, amiga.

Por su parte, Claudia Faci es bailarina, coreógrafa, actriz, dramaturga, docente y autora independiente. Como intérprete ha trabajado en todo tipo de producciones de danza y teatro, así como en algunas de cine y televisión. Entre 2006 y 2020 su actividad se centra en la creación para ofrecer una peculiar visión de las artes escénicas a través de una obra que se nutre de su experiencia en los ámbitos de la danza, el teatro, la performance y la literatura.

Con sus propuestas ha participado en festivales internacionales como Escena Contemporánea, Temporada Alta, Festival de Otoño, Festival Grec o Chantiers d'Europe. Algunos de sus textos han sido publicados por Pliegos de Danza y Teatro y Ediciones Invasoras. Ha colaborado con artistas tan diversos como Chantal Maillard, Mónica Valenciano, Jaime Conde-Salazar, Fernando Renjifo, o Pablo Messiez; o los colectivos MaDam y Terrorismo de Autor.

Y en las películas 'Pan de limón con semillas de amapola', de Benito Zambrano, 'Marina, unplugged', de Alfonso Amador / Silence Comunicación, con la que recibe el Premio a la mejor interpretación femenina en la Mostra de Valencia 2023. Imparte talleres de creación escénica en diversos centros de formación así como en teatros, festivales y otros contextos.