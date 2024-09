Adelante: Moreno "ha dimitido como presidente de la Junta" en su reunión con Sánchez usando el "argumentario" del PP

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS) El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ha dimitido" de esa responsabilidad en su reunión de este viernes con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, ya que, según ha afeado al también líder del PP-A, ha acudido a esa cita con el "argumentario" del Partido Popular.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la reunión de Moreno con Sánchez, el portavoz de Adelante Andalucía ha reaccionado así tras escuchar la comparecencia del presidente de la Junta al término de la misma, de la que José Ignacio García ha dicho sentirse "estupefacto".

Y es que, según ha abundado, "nos hemos dado cuenta de que el presidente de la Junta de Andalucía no ha ido (a la Moncloa) a representar los intereses de los andaluces, sus necesidades, a llevar nuestras reivindicaciones, nuestros dolores y todas esas cuestiones que hacen que siempre Andalucía esté a la cola, que tenga las peores tasas de empleo, precariedad o emigración".

Juanma Moreno, según ha continuado el portavoz de Adelante, "debería haber ido" a la reunión con Sánchez "a pedir todo lo que se nos debe a los andaluces, a reivindicar nuestro papel", pero, "sin embargo, ha dimitido como presidente de la Junta para convertirse en el candidato, o intentar ser el candidato del PP a las próximas elecciones generales", ha sostenido José Ignacio García.

En esa línea, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha afeado a Moreno que en su reunión con Sánchez "no ha representado a Andalucía", sino que ha ido allí "con el argumentario" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "y para intentar meterse en las peleítas de los políticos de Madrid".

"Nosotros esperábamos más altura del presidente de la Junta de Andalucía", ha comentado el portavoz de Adelante, que ha lamentado en esa línea que "lo primero que ha dicho" Juanma Moreno "es que él allí no puede decidir nada ni puede tratar nada si no es con el resto de presidentes de comunidades autónomas". "Como si él, sin la señora Ayuso al lado, no pudiera decir nada", ha criticado.

Además, José Ignacio García ha censurado que el presidente de la Junta "ha renunciado a abordar el tema del fondo transitorio de compensación que necesita Andalucía", que el propio Moreno ha reclamado "muchas veces" por estar "infrafinanciada" la comunidad autónoma, según ha abundado el portavoz de Adelante antes de lamentar que, "como Ayuso no le deja decirlo en las reuniones con el presidente Sánchez, pues Moreno Bonilla no lo ha dicho".

El portavoz de Adelante también ha criticado que "ahora el mayor problema que tiene Andalucía es la inmigración", según se desprende, a su juicio, de las declaraciones del presidente de la Junta, a quien ha seguido reprochando que ha ido a la cita en Moncloa "a hablar del cupo catalán, a decir que él allí no va a decidir nada si no está con el resto de presidentes, y a hablar de inmigración, cuando los verdaderos dolores de los andaluces son la vivienda, la sanidad, la educación, el problema del campo andaluz, el precio de los alimentos".

"Estas son las cosas que verdaderamente nos importan", y el presidente andaluz "va allí --a la reunión con el jefe del Ejecutivo-- a hablar de inmigración cuando no existe un problema de inmigración, porque tiene que ajustarse al argumentario, al discurso que le da la señora Ayuso", ha criticado José Ignacio García, que ha concluido tildando de "lamentable" el papel del presidente Moreno. "Esperábamos más de él", ha apostillado antes de finalizar preguntándose "quién piensa en el pueblo andaluz" si el PSOE "sólo piensa en las élites de Cataluña y el PP en las élites de Madrid".