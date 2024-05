Adelante exige a la Junta conocer "todos sus acuerdos" con Israel y empresas y el cese de relaciones diplomáticas

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha explicado este lunes que va a hacer "una petición de información" al Gobierno andaluz para que explique "todos los acuerdos que tiene con Israel o con empresas de Israel", demanda a la que ha sumado que "se rompan relaciones mientras que Israel siga haciendo un genocidio y siga ocupando Palestina".

En rueda de prensa de su responsable de Organización, Néstor Salvador, ha argumentado sobre ese posicionamiento de su partido que "los andaluces no queremos ser responsables ni por acción ni por omisión de colaborar con este genocidio".

El dirigente de Adelante Andalucía ha planteado al Gobierno español esa misma posición "de romper relaciones con Israel" tras esgrimir que lo han solicitado "miles de manifestantes en diferentes ocasiones", por lo que en su caso "el Gobierno español debe de dejar de vender armas a Israel y romper relaciones mientras que Israel sea un Estado genocida".

Salvador ha blandido el hecho de que "ya tenemos en Palestina más de 30.000 muertos", una situación que ha calificado como "un genocidio en vivo y en directo", para precisar que de ese volumen de víctimas la mitad son "niños y niñas asesinadas".

El responsable de Organización de Adelante Andalucía ha abogado por adherirse al "boicot a Eurovisión para que Israel no participe" después de poner de manifiesto que "no se puede permitir que se utilice Eurovisión para blanquear a un Estado que está realizando un genocidio", ideas de las que ha inferido que "nos sumamos al boicot a Eurovisión y a solicitar que a Israel no se le deje participar en Eurovisión".

Con el referente de la movilización de estudiantes que se están produciendo en las universidades estadounidenses, Salvador ha expresado su deseo de que "esas acampadas lleguen a Andalucía, a las ciudades y a la comunidad universitaria" aun cuando ha defendido que "en Andalucía también está habiendo movilización de la sociedad civil", donde ha blandido un manifiesto que han suscrito 44 artistas, entre ellos, Miguel Ríos y Martirio, antes de recordar que "a finales de abril salimos en más de 30 localidades andaluzas y en más de 200 ciudades pidiendo el fin de la venta de armas, el fin de la colaboración del Gobierno español con el régimen genocida de Israel".