Pulpí mejora el alumbrado de la zona del mercado no sedentario de San Juan de los Terreros con tecnología LED

PULPÍ.- El Ayuntamiento de Pulpí, dentro de la Medida S2.4. “Sustitución 7 luces halogenuro por LED" de la Convocatoria “Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización", de la Orden ICT/99/2023, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, componente 13.I04, ejecuta las actuaciones de mejora del alumbrado en la zona del mercado no sedentario de San Juan de los Terreros con la sustitución de siete proyectores con luces halogenuro por otros de tecnología LED.

Esta medida, a la que se aplican criterios bioclimáticos, forma parte del proyecto «Compra aquí, compra en Pulpí» para la renovación de calado en el centro urbano comercial de Pulpí y en su pedanía costera de San Juan de los Terreros mediante la implementación de medidas de transformación digital, de mejora en los puntos de venta y de formación y sensibilización de las comerciantes encaminadas a aumentar la competitividad de los comercios locales y mejorar su eficiencia.