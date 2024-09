El PSOE amenaza con denunciar ante Sanidad los vertederos de basura del Pozo de la Tía Manolica

EL EJIDO.- El PSOE de El Ejido ha alzado la voz contra el equipo de gobierno local por su pasividad ante los vertederos de basura que proliferan en el Pozo de la Tía Manolica. Pese a que el presidente de la Junta Local de Matagorda, Ángel Sánchez, lleva semanas pidiendo al Ayuntamiento que retire la basura de estos puntos, no ha recibido respuesta alguna. Ante esta situación, los socialistas ejidenses amenazan con denunciar la situación ante las administraciones competentes en materia de salud pública.

El secretario general del PSOE de El Ejido y portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha explicado que los vertederos incontrolados de basura afectan a vecinos que sí hacen un uso adecuado de los contenedores y que no tienen por qué sufrir que, a las puertas de sus casas, proliferen montañas de desperdicios en descomposición. Además, también ha recordado que esta falta de higiene en las calles es la antesala de la aparición de enfermedades infecciosas, como los brotes de sarna que afectaron a este barrio en años precedentes.

“Otra vez estamos viviendo la misma situación en los dos vertederos del Pozo de la Tía Manolica y el Ayuntamiento no está tomando cartas en el asunto”, ha criticado Alarcón, que explica que el presidente de la Junta Local “les ha mandado ya escritos a varios concejales y no le han hecho ni caso”. “¿A qué están esperando, a que salgan brotes? Desde el PSOE no vamos a dar lugar”, ha advertido.

Así, ha anunciado que si el Ayuntamiento no limpia estos espacios en los próximos días, el PSOE presentará denuncias “en Sanidad o en el organismo que sea competente”. “La situación no se puede aguantar más, además han empezado ya los colegios y los niños tienen que pasar por estas zonas todos los días, esto es un peligro”, ha concluido.