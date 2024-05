IU de El Ejido denuncia la campaña "de miedo, odio y criminalización" a los más débiles que está llevando a cabo el PP y Paco Góngora.

EL EJIDO.- Izquierda Unida de El Ejido ha arremetido contra el alcalde de esta localidad, Francisco Góngora, y el Partido Popular a quienes acusa de poner en marcha una campaña "de miedo, odio y criminalización" hacia los más débiles.

21 de mayo de 2024.

Nota de prensa

Izquierda Unida sostiene que El Ejido debe seguir siendo un pueblo acogedor y humano, especialmente con los más vulnerables. Rechazamos la actitud inhumana y polarizadora, enfatizando que no es justo estigmatizar a personas que huyen de la guerra y la miseria. Según Miguel Vera, coordinador local de IU, “la política basada en el populismo y el miedo es inhumana y perjudicial, desviando la atención de problemas reales al inventar enemigos inexistentes. Vera denuncia la campaña de odio y criminalización liderada por el alcalde Paco Góngora, afirmando que. “el derecho al asilo es reconocido y que el deber del alcalde es fomentar la convivencia.“ Además, critica el uso de prácticas que generan miedo y desconfianza, considerándolas contrarias a la ética y la cultura cristiana, y advierte que el clasismo y la aporofobia conducen al racismo.

Esta actitud tan inhumana y polarizadora no nos representa, ya que no es justo que personas que huyen de la guerra, el hambre y la miseria, sean rechazadas y estigmatizadas sin ser conocidas. Queremos manifestar que estas personas no representan ningún problema para nuestro municipio, al igual que no lo han sido en Almería o en Roquetas.

Consideramos que esta campaña de expulsión contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la constitución. A los cristianos, se les recuerda que tal actitud los descalifica éticamente y moralmente para participar en ceremonias religiosas, ya que negar la dignidad humana contradice el cristianismo. Todo ser humano tiene una dignidad infinita, independientemente de su situación económica. Se apoyan las palabras del Papa Francisco, destacando que denunciar las violaciones de la dignidad humana es necesario, pues la fe y la defensa de la dignidad humana están inseparablemente unidas.

Concluye el coordinador local de IU, “No se puede construir un pueblo libre y seguro fomentando miedo, odio y criminalizando a los diferentes. La dignidad es intrínseca a cada ser humano, y no hay libertad sin diversidad.”