Arrancan en Bayárcal las reuniones con vecinos para la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada

BAYÁRCAL.- El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Almería, Manuel de la Torre, se ha reunido con vecinos y miembros de la corporación municipal de Bayárcal para impulsar las acciones de cara a la ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, que "sólo tiene ventajas".

Según ha explicado la Junta en una nota, se trata de la primera reunión que se organiza en la provincia después de que se ofreciera a los alcaldes de los 23 municipios que en Almería forman parte de la reserva de la biosfera la posibilidad de organizar reuniones informativas participadas por los vecinos.

"Bayárcal ha sido el primero en invitarnos, lo que le agradezco profundamente a su alcalde, Germán Moreno", ha trasladado el delegado tras el encuentro orquestado por el primer edil 'popular' para "ayudar a los gobiernos locales a explicar a sus vecinos qué significa pertenecer a la Reserva de la Biosfera, que existe desde 1986".

Durante el encuentro, que fue "muy positivo", según De la Torre; los asistentes plantearon al delegado sus dudas y cuestiones en relación con la ampliación de la Reserva de la Biosfera, con lo que "se aclaró la distinción entre el Espacio Natural de Sierra Nevada --la suma del Parque Nacional, declarado en 1999, y el Parque Natural, aprobado en 1989-- y la Reserva de la Biosfera, que es anterior".

El representante de la Junta ha insistido en que la Reserva de la Biosfera "no implica ninguna regulación o normativa adicional" ya que "eso es cosa del Parque Natural y Nacional" de modo que "los terrenos que no pertenecen al Parque y que proponemos que se incluyan en la Reserva de la Biosfera, van a seguir fuera del Parque y por tanto no quedan afectados por su normativa ni por las limitaciones que pueda suponer a ciertas actividades".

"No debe confundirnos el nombre de 'reserva', que es la misma denominación que se da en las normas del Parque Natural y Nacional a las zonas de máxima protección; esto no tiene nada que ver: las Reservas de la Biosfera del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco tienen como objetivo básico impulsar el desarrollo sostenible a escala regional. Y por eso en la de Sierra Nevada queremos incluir los núcleos urbanos y el tejido socioeconómico, que es lo que ahora le falta", ha detallado el delegado.

Durante la reunión los vecinos plantearon también cuestiones relacionadas con el espacio protegido relativas a caza, necesidades de inversiones en las acequias de careo y tratamientos selvícolas, así como otras necesidades de mejorar en la tramitación administrativa.

"Ha sido muy interesante escuchar sus peticiones e inquietudes, todas ellas relacionadas con la normativa del Espacio Natural (Parque Natural y Parque Nacional) y su aplicación. He tomado nota y de paso he intentado dejar claro que ninguna limitación o restricción del espacio natural tiene relación con la figura de Reserva de la Biosfera y que, al contrario, pertenecer a la Reserva de la Biosfera puede ayudarnos a conseguir financiación para acometer actuaciones necesarias", ha añadido.

De la Torre mostró su agradecimiento a los primeros ayuntamientos que se han adherido a la propuesta de la Junta de Andalucía, que ha sido aprobada en los plenos municipales de Alhabia, Alboloduy, Beires, Laujar de Andarax y Rágol, todos ellos gobernados por el PP.

"Quiero agradecer a sus alcaldes y alcaldesas su visión de futuro, el darse cuenta de que esto es claramente positivo para sus pueblos, su capacidad de diálogo y comunicación con los vecinos para explicarles que ser Reserva de la Biosfera como lo es Sierra Nevada desde hace casi 40 años es una gran fortaleza para sus municipios, y que seguir siéndolo es una oportunidad que no podemos perder", ha manifestado De la Torre.

La propuesta, que básicamente consiste en incluir en el espacio reconocido por la Unesco la totalidad de los términos municipales que actualmente componen la Reserva de la Biosfera (que ahora coincide con la superficie declarada como Parque Natural y Nacional) se ha explicado y debatido durante el último año y medio en el seno del Consejo de Participación del Espacio Natural y en reuniones a las que se ha convocado a los ayuntamientos, cuya conformidad es necesaria para impulsar la propuesta.

