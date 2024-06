El alcalde de Cuevas desmiente que la playa de Palomares tenga ningún tipo de contaminación, tal y como reflejan los datos científicos del CIEMAT

CUEVA DEL ALMANZORA.- La playa de Quitapellejos en Palomares es una de las más vigiladas de toda la costa almeriense. De hecho, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha corroborado y confirmado al Ayuntamiento cuevano que no hay ningún tipo de base científica ni analítica ni de ningún tipo para afirmar que en la costa cuevana haya contaminación de ninguna clase, y mucho menos por radioactividad.

De hecho, y tal y como apunta el organismo científico, desde hace muchos años se vienen recogiendo muestras del agua, de la arena y de los animales marinos para comprobar el estado de la playa y nunca se ha detectado absolutamente nada. Análisis y muestras que no se cogen específicamente de esta zona del litoral, y que, por lo tanto, supone que esta playa, precisamente, sea la que más vigilada y garantizada está en cuanto a la calidad de su agua, arena y animales marinos.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, se ha mostrado contundente: “Es rotundamente falso que haya ningún tipo de contaminación en Quitapellejos. La Bandera Negra que da Ecologistas en Acción así como la razón que la justifica no tiene sentido alguno. El CIEMAT presenta los datos resultantes de análisis y muestras al organismo de Seguridad Nuclear y al Congreso, son datos que están ahí y nunca jamás han arrojado que exista contaminación en la playa. El informe, sin ninguna base científica, de Ecologistas en Acción solo provoca alarma social injustificada y un perjuicio de imagen a una población que ya ha sufrido el estigma del accidente nuclear. Ellos saben que el Ciemat controla y vigila todas las zonas acotadas y que, además, se realizan análisis y recogida de muestras fuera de esas zonas y en la playa para verificar que la situación sigue manteniéndose sin peligro para nadie. No hay datos, ni ningún tipo de evidencia, análisis ni nada que hable ni tan solo de una pequeña contaminación. No hay ninguna. Es una pena que se haga daño, de forma gratuita una vez más, a la imagen de un lugar maravilloso como es Palomares, con una playa estupenda y con una actividad turística en auge. Nosotros estamos trabajando y dando pasos importantes para la limpieza de los lugares donde hay contaminación, que están perfectamente acotados, vallados y vigilados. Nosotros sí queremos más que nadie terminar con esta historia, pero lo que no vamos a hacer es mentir con un tema tan serio. Quitapellejos es una playa de 10 en todos los sentidos y Palomares es un pueblo emprendedor, con un paisaje espectacular y una costa increíble”, ha afirmado el primer edil.