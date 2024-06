Zarzalejos (PP) cree que se padece un escenario de "gobernabilidad imposible" en el Estado que "pasará factura"

Critica que el PNV" se quiera "apropiar de la voz Euskadi en Europa" cuando "aspira" a tener entre cero y un europarlamentario

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular en las elecciones del próximo domingo Javier Zarzalejos ha considerado que se padece un escenario de "gobernabilidad imposible" en el Estado que "pasará factura" y ha advertido que la ley de amnistía supone una "iniciativa política que está viciada en su origen".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el aspirante popular se ha referido también las elecciones del próximo 9 de junio y ha criticado a quienes "se pretenden apropiar de la voz Euskadi en Europa" cuando "aspiran" a tener entre cero y un representante en el Parlamento europeo. "Yo creo que Euskadi se merece una voz más poderosa que esa", ha advertido en relación al PNV.

"Nosotros simplemente lo que decimos a la sociedad vasca es que somos el partido que va a decidir en Europa. Somos el partido que vertebra políticamente la Unión Europea y somos la garantía de estabilidad", ha defendido.

Por otro lado, y en relación a las obras del Tren de Alta Velocidad, ha señalado, también en alusión al PNV, que no se puede decir por un lado que no se tiene nada que ver, por no tener competencias y, al mismo tiempo, asegurar "en los diversos programas electorales que promoverán inversiones para concluir el TAV, la conexión con Navarra y Francia y las estaciones en las capitales vascas".

"O tienes competencia, entonces lo pones en tu programa electoral y puedes hacer las cosas, o no tienes competencia, pero no vayas a las elecciones poniéndote estupendo, diciendo que vas a promover que concluyan las obras del Tren de Alta Velocidad", ha detallado.

Por otro lado, ha considerado que los comicios de este domingo, "en principio, marcan el final de un ciclo electoral que empieza hace ahora justo un año con las elecciones municipales y autonómicas".

"Nosotros vamos a seguir apelando a la participación, pero todo parece indicar que el Partido Popular las va a ganar. Estamos en un ciclo electoral en el que realmente el PP ha conseguido, digamos, el éxito en todos los compromisos electorales. El problema no son las elecciones europeas, el problema es que España tiene un serio problema de gobernabilidad", ha criticado.

Tras denunciar que la única ley que se ha aprobado en el Parlamento es la ley de amnistía, ha incidido en que lo que se plantea es "un escenario de gobernabilidad imposible que nos pasará factura".

Respecto a la amnistía, ha recordado que primero la tienen que aplicar los jueces y después las instituciones europeas "tendrán que decidir si es compatible con los valores y principios del Estado de Derecho".

"IMPUNIDAD POR VOTOS"

"Yo creo que se trata de una iniciativa política que está viciada en su origen, que responde a un pacto en el que se intercambia impunidad por votos", ha indicado, al tiempo que ha valorado que "lo importante es que Europa es una garantía respecto al Estado de Derecho".

A su juicio, España "no tiene un problema de quiebra o de violación sistémica del Estado de Derecho, pero tenemos algunos problemas que tenemos que resolver". Además, ha remarcado que en este momento "nadie plantea sacar a su país de la Unión Europea ni del euro" lo que supone "un primer éxito".

Por otro lado, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez diga que Europa "tiene que hablar con una sola voz", pero después "de manera unilateral reconozca lo que no existe", en relación a Palestina, y "arruine nuestras posibilidades de interlocución con Israel de cara al posconflicto".

Por último, no cree que España vaya a restablecer el servicio militar obligatorio, y ha defendido que la mejor opción es "un ejército profesional y bien dotado".