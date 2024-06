Yolanda Díaz critica que el PSOE se reivindique como "zurdo" mientras "gobierna con el PP en Europa"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reprochado este domingo que el PSOE se reivindique como "zurdo" y llame a votar el próximo 9 de junio "contra la derecha y la ultraderecha", mientras los socialistas "gobiernan con el PP en Europa".

En un acto celebrado en Sevilla, en el que también han participado la cabeza de lista de la formación para las elecciones europeas, Estrella Galán; el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; el eurodiputado de IU y candidato de Sumar a las elecciones europeas, Manu Pineda, y la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, Díaz ha criticado que el PSOE se defina como "zurdo", pero luego los socialistas "quieren bajar impuestos a las eléctricas" y no apuestan por "derogar la Ley Mordaza".

"Son zurdos, pero no quieren no quieren subir el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Son zurdos, pero el compañero Bustinduy sudó la camiseta para imponer una sanción que es histórica a las aerolíneas por abusos flagrantes en España", ha apostillado la líder de Sumar.

En este contexto, Díaz ha subrayado que "es clave" que su formación "tenga fuerza para hacer lo que estamos haciendo ya en nuestro país", para "seguir subiendo el salario mínimo interprofesional", así como para "bajar el alquiler y que la vivienda sea un derecho en España".

De cara al 9J, Díaz ha vaticinado que "estamos muy cerca de poder hacer algo maravilloso", que es "volver a derrotar" a la derecha, tras los comicios generales del pasado 23 de julio, y ha advertido que se enfrentan en las elecciones europeas contra "un camino que converge en la internacional del odio". "Es el odio que emana de Milei y se da la mano con Meloni, Le Pen, Orban, Abascal y Feijóo", ha señalado.

"La política del odio es la política que no resuelve problemas a la ciudadanía, que pretende movilizar el miedo para que os atenacéis y no vayáis a votar. Es la política que no arregla ningún problema", ha asegurado la líder de Sumar, señalando que frente a este modelo está la Europa de "los derechos humanos y la ilustración" que ellos defienden. En concreto, la "internacional de la Europa Social que gana derechos laborales, de la gente de bien que queremos que cambie Europa desde dentro, para que, por ejemplo, no compitamos unos trabajadores y trabajadoras frente a otros".

Ha trasladado además Díaz que "no queremos una política exterior dependiente de Estados Unidos, ni una Europa belicista", y ha reprobado a su vez las devoluciones en caliente y un pacto de asilo "que es una barbaridad" y una "violación de los derechos humanos". "Queremos el mejor país que está representado en el Aquarius", ha reivindicado Díaz.

Por su parte, Maíllo ha destacado que hacer Europa significa "un compromiso personal y cívico, de arremangarnos, de salir de nuestro espacio de confort y asumir compromisos a diferentes niveles". En este sentido, el coordinador federal de Izquierda Unida ha llamado "a la intervención social, al compromiso en vuestro entorno familiar, en vuestro entorno laboral, en vuestras amistades", destacando que "no hay más movilización ni conciencia que apelar al voto masivo a Sumar el 9J".

Maíllo ha expuesto que "no queremos volver a los armarios que generaron traumas en generaciones de gays, lesbianas o transexuales, ni al médico de pago o a la segregación social en educación", y ha manifestado que toca "hacer Europa y construir esperanza".

El coordinador federal de IU también ha puesto en valor que IU es una "organización previsible en la defensa de la sanidad pública, en la educación pública y en la lucha contra la feminización de la precariedad", reivindicando que "nadie duda de cuáles son las posiciones políticas de nuestra organización de Izquierda Unida en los grandes debates del país".

La cabeza de lista de Sumar para las elecciones europeas, Estrella Galán, ha puesto de relieve que lo que está en juego el 9 de junio es un "modelo de austeridad o un modelo de progreso", hacia "dónde vamos a caminar y hacia dónde van a ir en estos cinco años la vida también de nuestras hijas y nuestros hijos".

"Somos una fuerza política relativamente pequeña, no tenemos grandes medios, ni económicos, ni los medios de comunicación a favor. En Madrid están las ciudades llenas de carteles en las farolas de los grandes partidos, nosotros no tenemos para colgar nuestros carteles en las farolas, pero tenemos la fuerza de la gente, os tenemos a vosotros, que sois efectos multiplicadores", ha subrayado Galán, quien ha añadido que "cuando salgáis de aquí, con la energía que os han transmitido cada uno de mis compañeros y mis compañeras, podéis multiplicar el voto por diez".