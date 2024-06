Vox espera que la cúpula fiscal decida no aplicar la amnistía por "anticonstitucional e ilegítima"

Arremete contra el PP por pedir "movilización" contra Sánchez cuando ha renunciado a parar la norma en el Senado

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha animado a la cúpula fiscal a no aplicar la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' por ser "anticonstitucional e ilegítima" y por haberse aprobado únicamente para que el presidente, Pedro Sánchez, se mantenga en el poder.

La Junta de Fiscales se reúne durante esta jornada para abordar un "ajustado" debate y fijar criterio sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en los delitos de malversación ante la discrepancia entre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que aboga por amnistiar a los encausados en el 'procés', y los fiscales encargados de la causa en el Tribunal Supremo, que se oponen a perdonar la malversación, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha expresado su esperanza de que los fiscales no apliquen la ley por "anticonstitucional e ilegítima" y "haberse aprobado manoseando y pervirtiendo todos los mecanismos de una tramitación legal ajustada a derecho, siendo su única razón de ser que Sánchez necesita los votos para mantenerse en el poder".

No obstante, ha reconocido que Vox no cree que el resultado de la reunión sea el planteado porque el Gobierno "ha colonizado todas las instituciones", si bien la Justicia "es uno de los últimos espacios donde se defiende la ya deteriorada democracia". En esta línea, ha aprovechado para arremeter contra García Ortiz por convertirse en el "abogado" de las causas de Sánchez y del PSOE.

EL PP NO TIENE LEGITIMIDAD MORAL

Asimismo, la portavoz parlamentaria ha criticado que el expresidente José María Aznar pidiera el lunes una movilización permanente contra el Gobierno, con el debate de la aplicación de la amnistía de fondo. Ha recalcado que el PP tendría que haber mantenido el conflicto de competencias en el Senado, denunciar la norma en el seno de la Unión Europea (UE) y negarse a alcanzar pactos con ellos, como el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Esa es la movilización para tener legitimidad moral para salir a la calle, no vale confiarlo todo a la heroicidad de los jueces y la calle, no pedir a los demás lo que no somos capaces de hacer", ha indicado la portavoz parlamentaria.

Dicho esto, ha trasladado el respaldo de Vox a las movilizaciones "pacíficas" organizadas por españoles "voten a quien voten" para "defender la igualdad de los españoles ante la ley y la unidad nacional".