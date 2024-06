Tudanca no se opone a "legítimas aspiraciones" sobre la autonomía leonesa, aunque no es el camino y anuncia una consulta

Cree que hay confusión porque el PSOE de León ha defendido cinco posturas distintas en solo unas semanas

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha referido a la petición de la autonomía de León por parte de la Diputación y a la decisión del Gobierno central de recibir la propuesta y ha señalado: "Yo no seré quien frustre las legítimas aspiraciones y sueños de muchos leoneses". Además ha anunciado una consulta para que los militantes socialistas decidan la posición del partido sobre este asunto.

A través de un comunicado, Tudanca ha respaldado y se ha sumado a la decisión del Gobierno de considerar legítimo lo que se propone en la moción aprobada en la Diputación de León que "escuchará".

"Ahora toca esperar a ver qué sucede en el Congreso de los Diputados, que debería pronunciarse, ese es el camino de la Constitución", ha relatado.

No obstante, el secretario autonómico del PSOE ha señalado que si se "reinicia" el estado autonómico "otros se sumarán a estas legítimas reivindicaciones". "Quizá es el momento, es hora de ser coherentes y valientes", ha defendido.

"Como firme defensor de la democracia interna en el PSOE, como secretario general, cuando llegue el momento la posición del partido en un asunto de especial trascendencia deberán fijarla nuestros militantes mediante una consulta, tal y como establecen nuestros estatutos. La voz de todos los socialistas decidirá", ha zanjado.

Y es que, tal y como ha recordado el secretario regional, durante los últimos años, el PSOE de León, de Castilla y León y de España ha tenido una posición sobre las aspiraciones leonesistas de una parte de la sociedad leonesa que ha sido la establecida por los militantes en los congresos.

En esa posición han coincidido en que durante más de 40 años, siempre han compartido el diagnóstico sobre la situación de la región leonesa, su "deterioro demográfico y económico" y "los enormes desequilibrios con respecto al resto de la CCAA, algo estremecedor", así como su" desindustrialización, el envejecimiento y el éxodo juvenil, que, aún siendo generales, son muchísimo más graves".

A ello suman elementos históricos, "una lengua y una cultura propias que no han sido suficientemente atendidos y protegidos", y todo ello lo achaca a un "problema" al que pone nombre: "El PP y su gestión. La causa, lo tengo claro, está en los sucesivos gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León durante los últimos años. No es casual tampoco que, además del leonesismo y con características muy diferentes, haya más partidos provinciales que nunca en las Cortes".

"EL PROBLEMA ES EL PP"

De hecho, Tudanca lamenta que con Mañueco y el PP "se han exacerbado las desigualdades y las diferencias en servicios públicos, en infraestructuras, en desarrollo y en derechos. Eso es lo que hay que cambiar. Sea cual sea la distribución territorial, nada cambiará si sigue el poder en manos de la derecha corrupta, la política y la mediática".

Frente a ello, el líder regional socialista apunta que siempre ha exigido y propuesto más "sensibilidad, respeto, inversiones y descentralización económica e institucional" que permitieran una CCAA más justa y equilibrada", postura que, como así apostilla, ha contado con muchas dificultades y mucha oposición, dentro y fuera de su partido.

"Obviamente, la situación ha ido a peor", censura Tudanca, quien por ello entiende, respeta y considera "legítima" la aspiración de León.

PIENSA QUE NO ES EL CAMINO

"Nunca me han oído otra cosa, aunque no pensara que fuera el camino. Hace unas semanas decía que se tenía que escuchar la voz de los leoneses y, por fin, la han expresado en la Diputación provincial con una mayoría clara. Toda mi comprensión y empatía con los leoneses y leonesas", insiste.

Asimismo, Tudanca subraya su cercanía a la realidad de León y su sentimiento, algo que, según añade, él sí conoce, vive y siente desde hace muchos años. "Quiero a León porque León es también mi casa. Por eso sé que ese sentimiento no es nuevo. Existe desde el principio de la democracia. Existe en toda la sociedad y en todos los partidos. Existía, de hecho, cuando el alcalde de León, en solitario, inició este proceso y hubo quienes quisieron apartarle de la candidatura".

En su caso, el socialista saca pecho y sostiene que él ha tenido siempre una magnífica relación con el alcalde de León y con cuantos, en su partido, desde siempre han apoyado la causa leonesista, al tiempo que afirma que siempre le ha ayudado, estuvieran o no de acuerdo en todo, en los proyectos para la ciudad, fueran de la administración que fueran.

"CONFUSIÓN" POR HABER DEFENDIDO CINCO OPCIONES DISTINTAS

Ahora, ante la aprobación de la moción en la Diputación de León, el socialista advierte de que cuando uno abre una puerta, debería saber dónde conduce y no quiere pensar que la decisión no es meditada o sólo busca hacer ruido y engañar y frustrar a los leoneses.

"Sería muy irresponsable, porque la aspiración de tener otra comunidad está en el corazón de muchos leoneses. En el PSOE de León he escuchado cómo se defiende, en apenas unas semanas una sola comunidad con dos fiestas; dos comunidades, Región leonesa y Región castellana; dos comunidades, pero con un encaje diferente de El Bierzo; dos comunidades, León sólo; y dos comunidades, León con Asturias", advierte.

Por eso precisa que ante tanta confusión la moción la votaron a favor algunos que la habían rechazado previamente y la rechazaron algunos que la habían apoyado en sus ayuntamientos. Tanto, que alguno se desmarcó, a medias, tras apoyarla y otros, como el portavoz del PP, ha dicho que apoyará la autonomía propia para León apenas horas después de rechazarla.

Ante esa situación, Tudanca defiende que León no puede ni debe hablar más que por León. "Del mismo modo que sé que ese sentimiento es muy fuerte en León, no lo es tanto en el Bierzo y es muy débil en Zamora y Salamanca, que tienen, como debe ser, voz propia. Por eso soy prudente. Y porque nunca he buscado ni buscaré enfrentamientos".

En esta tesitura, el líder socialista insiste en que se abre un camino que el propio Gobierno de España ha considerado legítimo y que escuchará, al igual que él, y por ello considera que es preciso esperar ante lo que pueda ocurrir en el Congreso de los Diputados y su pronunciamiento al respecto, tal y como marca la Constitución, y concluye que llegado el momento la posición del partido la marcarán sus militantes a través de una consulta, como así marcan sus estatutos.