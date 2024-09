Torres tras leer el acuerdo entre PP y Canarias sobre migración: "Tiempo al tiempo, veremos si es constructivo"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado haber leído el acuerdo firmado este martes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y ha pedido "tiempo" para ver si es "una propuesta constructiva".

"Hemos leído ese documento y tiempo al tiempo, ya veremos si realmente es una propuesta constructiva, o volverán otra vez a poner excusas y piedras en el camino", ha indicado Torres, este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno.

Así se ha pronunciado en respuesta a una pregunta del diputado del Partido Popular Elías Bendodo sobre la solidaridad interterritorial, en la que Bendodo ha aprovechado para acusar a Torres de ser "el ministro fallido de la solución al problema migratorio en Canarias".

"No era un tema de su competencia, se metió allí y quedó fatal. Ahora es el ministro mudo, no dice ni pío ante este proyecto de financiación a demanda del separatismo", ha añadido Bendodo.

Así, el diputado del PP ha indicado que "hay dos tipos de políticos", los que "se arrugan ante los problemas y echan la culpa al de enfrente" como es, a su juicio, "el presidente del Gobierno", y "los que se ponen al frente del problema, asumen la responsabilidad y dan solución" como es, en su opinión, Feijóo.

Por su parte, Torres se ha defendido de las acusaciones. "Me habla usted de mutismo y yo intervengo", ha afirmado, al tiempo que se ha referido al asunto del fenómeno migratorio, en relación a la pregunta sobre la solidaridad interterritorial.

"Su pregunta concreta es qué es la solidaridad interterritorial", ha comentado, para precisar que "lo que no es solidaridad interterritorial fue lo que hicieron (el PP) el día 23 de julio, votando en contra de admitir a trámite, de empezar a dialogar una reforma de la ley de extranjería".

"Quizás están intentando enmendar ese tremendo error. Ustedes que son tremendamente duros y exigentes con algunos partidos, como por ejemplo Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, le tengo que decir hoy claramente que nueve grupos políticos, entre ellos, esos y otros, fueron mucho más solidarios que el Partido Popular porque sí admitieron a trámite que inmigrantes que están en los territorios frontera pudieran estar en sus territorios, en Cataluña", ha añadido.

Por ello, el ministro ha pedido a Bendodo que "cuando hablen de solidaridad interterritorial, empiecen aplicándosela" a ellos mismos porque "le han dado la espalda, primero a los territorios y, lo más importante, a las personas vulnerables, a los niños y niñas que están en los territorios fronteras como inmigrantes no acompañados".

Mientras, Bendodo ha indicado que si quiere un ejemplo de solidaridad, se lea el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Partido Popular "para dar solución a este problema".

Finalmente, le ha afeado que tiene "un ministerio vacío" y que "se le está poniendo cara de embajador". "El presidente Sánchez ya no lo tiene en cuenta y esa es la realidad. Un ministro de política territorial que no dice ni pío sobre la quiebra territorial que quiere formar este Gobierno es un ministro que no es necesario", ha zanjado.