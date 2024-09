Torres está dispuesto a reunirse "cuanto antes" con el PP pero le cuesta creer que el PP quiera acuerdo sobre migración

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este miércoles su disposición para reunirse "cuanto antes" con el PP, pero ha añadido que le cuesta creer que los 'populares' quieran llegar a un acuerdo sobre migración.

"Pero me parece, sinceramente, lo digo con claridad, después de la intervención de hoy, que es difícil creer que el Partido Popular quiera llegar a un acuerdo", ha asegurado el ministro en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

Así, Torres se ha referido a la intervención en el Pleno del portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado, que ha acusado al Gobierno de buscar "romper" el Ejecutivo canario, así como de "dar la espalda" a los menores que llegan a Canarias.

En este sentido, Torres ha acusado al PP de hacer de la crisis migratoria "un uso partidario y político", que ha añadido que se ha visto, no solamente con las visitas de Alberto Núñez Feijóo a Canarias, a Grecia o a Italia, sino también en la intervención de este miércoles de Tellado.

En esta misma línea, se ha referido al portavoz de los 'populares', sobre quien ha dicho que "a ver si un día se equivoca y dice una verdad". Así, ha hecho alusión al "principio de acuerdo" que anunció Tellado: "Ojalá hubiese habido un principio de acuerdo, porque incluso él, que sale luego a hacer una rueda de prensa sobre esa reunión, habla de porcentajes 100, 150, ni en eso estábamos de acuerdo. El Gobierno de España plantea que esos porcentajes se hagan dentro de la conferencia sectorial", ha zanjado.

DICE QUE EL ENFRENTAMIENTO NO ES EL CAMINO

Asimismo, Torres ha recalcado que el camino para dar respuesta a los menores migrantes no acompañados "no debe ser el del enfrentamiento". "¿Cómo quieres llegar a un acuerdo con alguien a quien atacas, con un grupo político o un Gobierno al que atacas, para intentar llegar a un acuerdo? No me parece que sea el camino adecuado, pero en cualquier caso, el Gobierno de España va a seguir con la senda y la ruta de intentar dar una respuesta a los niños y niñas que están en unas condiciones no aceptables en Canarias, y es lo que hicimos ayer mismo con la interministerial, con la propuesta también de esta reunión, y bueno, vamos a tenerla, a ver en qué acaba todo, pero creo que el camino no debe ser el del enfrentamiento como estamos viéndolo estos días", ha destacado.

Además, el ministro ha recordado que el pasado 23 de julio el PP "dio la espalda a una solución impidiendo el trámite de una proposición de ley que sí aprobó nueve grupos políticos, sin ninguna lógica, sin ninguna razón".

También ha explicado que este lunes habló con Tellado para trasladarle el deseo del Gobierno de reunirse con el PP y el Gobierno canario "cuanto antes" para abordar la reforma de la Ley de Extranjería. "Incluso hablamos de la posibilidad de que fuera este jueves, es decir, ya, en pocas horas, pero hay que hacer coincidir distintas agendas y estoy en disposición de tenerla cuanto antes y poner sobre la mesa distintas opciones", ha expuesto.

Además, ha agregado que el documento sobre el que se van a asentar es el vigente, el que trabajó durante nueve meses el Gobierno de España y el de Canarias que registramos aquí en el Congreso y que está vigente. En todo caso, ha dicho que se le podría añadir en un documento nuevo alguna de las cuestiones que pudiera volver a plantear el PP.

INSISTE EN QUE EL PROTOCOLO CANARIO INVADE COMPETENCIAS ESTATALES

Respecto al protocolo canario para la acogida de los menores migrantes no acompañados, Torres ha insistido en que, según los servicios jurídicos del Estado, este "invade claramente competencias estatales", puesto que "asigna al Gobierno de España competencias que no tiene, separa entre menores extranjeros de menores en desamparo".

Por ello, ha indicado que "de manera excepcional", le han trasladado al Gobierno de Canarias la posibilidad de, en esta semana, se abra una subcomisión "para intentar llegar a un acuerdo y que ese protocolo se adecue a lo que es la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias".