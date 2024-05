Torres desmarca a España del acuerdo para trasladar a migrantes a terceros países y reivindica una "respuesta global"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha desmarcado este viernes a su Gobierno del acuerdo de 15 países de la UE para promover el traslado de migrantes a terceros países con la posibilidad, incluso, de crear centros de internamiento.

"Esa no es la tesis del gobierno de España, esa no es la tesis del gobierno de España y eso no puede ser la tesis de quien defiende los derechos humanos y también una causa humanitaria y una respuesta hacia el fenómeno migratorio", ha señalado en Tenerife antes de asistir a un encuentro de expresidentes canarios.

Torres ha reclamado una "repuesta global solidaria, obligatoria y que haga enorgullecerse a quien lo tome" y se ha opuesto a que se pretenda que la inmigración "se quede en los lugares a donde llegan los inmigrantes".

"Lo he dicho cuando era presidente de Canarias, lo vuelvo a decir ahora, Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía son tan Europa como puede ser cualquier otra comunidad o región europea", ha indicado.

Sobre el acuerdo con el Gobierno de Canarias para iniciar la derivación obligatoria de los menores migrantes entre comunidades autónomas ha apuntado que se "ha avanzado muchísimo" con los ministerios de Inclusión e Infancia de tal forma que espera culminar el trabajo este fin de semana.

Así, si se cumplen los plazos, la próxima semana convocará la Comisión Interministerial para dar cuenta del texto definitivo y a partir de ahí, empezar la segunda fase que es "definitiva y definitoria" y que pasa por recabar el apoyo de los grupos parlamentarios.

"Todo lo que estamos haciendo es un hito histórico porque la ley no se ha cambiado y llevamos décadas para hacerlo. Nunca hemos estado tan cerca, pero al final va a depender de la voluntad de los partidos políticos y es clave aquí, claramente, el partido que tiene más representantes en el Congreso y en el Senado, que es el Partido Popular", ha señalado.

En ese sentido ha comentado que "sin la firma y el apoyo del Partido Popular no hay modificación posible".