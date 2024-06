Una tesis de la UAO señala las "contradicciones" del sistema de acogida en España

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La tesis de Óscar Alcaide, doctorado recientemente en Derecho por la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) en Barcelona, señala las "contracciones" del sistema de acogida en España, ha informado la universidad este lunes en un comunicado.

Bajo el título 'La acogida familiar en la infancia y la adolescencia: un cambio de paradigma', la tesis de Alcaide expone, aunque la normativa española indica que es preferible el acogimiento familiar de menores a su institucionalización en una residencia, hay unos 16.000 niños institucionalizados.

La tesis señala que esta situación se agrava en Catalunya, donde la proporción de niños institucionalizados respecto del total en situación de acogimiento llega al 60% y, además, hay alrededor de medio millar de menores en residencias con resolución de acogida a la espera que les asignen una familia ajena.

Alcaide, como padre de acogida de dos niños, ha calificado esta situación de "negligencia institucional" y ha criticado que las familias acogedoras son ignoradas cuando se inicia el proceso de adopción de los niños acogidos al pertenecer en el registro de acogedores y no estar en el de adoptantes.

Ha insistido en que conviene desplegar la adopción abierta, que no aún no se ha implementado aunque aparece en la legislación catalana desde 2010 y en el ordenamiento español desde 2015, porque constituye una medida de protección en el que la adopción no supone una ruptura con la familia biológica, con la que sigue habiendo contacto, siempre que beneficie al menor.